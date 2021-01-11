Bị nghi ngờ gian lận, nữ sinh tự tử sau khi để lại thư tuyệt mệnh đau lòng. Đáng chú ý, sau khi biết được vụ việc, nhà trường vẫn không có động thái nhận lỗi.

Tờ Cover News đưa tin, Li Yi (13 tuổi) là một học sinh bình thường tại Qianshan, An Huy (Trung Quốc). Cuối tháng 12 vừa qua, nữ sinh này lần đầu tiên đứng đầu toàn trường với số điểm thi tuyệt đối. Vì chưa bao giờ có thành tích đứng nhất, Li Yi đã bị giáo viên nghi ngờ gian lận thi cử. Khi nhà trường tổ chức thi lại, nữ sinh 13 tuổi làm sai 2 câu và đạt 98 điểm nhưng vẫn xếp hạng đầu bảng. Cứ ngỡ mọi chuyện đã được sáng tỏ, thế nhưng hai ngày sau, gia đình tìm thấy nữ sinh tự tử cùng bức thư tuyệt mệnh thương tâm. Chân dung nữ sinh xấu số Nội dung bức thư tuyệt mệnh được tiết lộ như sau: “Đáp án đó, tôi không có sao chép. Trong mắt mọi người, thành tích của tôi sẽ không bao giờ được công nhận. Tôi chịu đựng đủ rồi! Tôi thực sự rất đau khổ. Tôi đã luôn nghĩ về việc tự tử nhưng không có can đảm. Bây giờ, tôi thật sự không thể tiếp tục được nữa. Ngày đầu tiên của năm 2021 thật đẹp. Mọi người đừng nói rằng tôi có lỗi với bất kỳ ai”.

Lá thư tuyệt mệnh của nữ sinh Bình nước mà Li Yi mang theo được tìm thấy bên hồ, gần nơi cô chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy chất lỏng màu trắng bên trong là thuốc trừ sâu. Có lẽ, cô gái trẻ đã rất tuyệt vọng. Đám tang của Li Yi được tổ chức tại nhà vào ngày 8/1 vừa qua. Gia đình cô cho biết, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh xấu số cũng đến viếng, thế nhưng cả hai chỉ gửi vòng hoa mà không hề đưa ra lời xin lỗi nào.

Ngay khi biết về vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng can thiệp. Phòng giáo dục Qianshan bồi thường cho gia đình Li Yi 600 ngàn nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng), chi phí tang lễ 140 ngàn nhân dân tệ (khoảng 500 triệu đồng) và đưa ra lời hứa chi trả học phí cho em gái của Li Yi đến hết cấp 3. Hiện tại, gia đình đã nhận được tiền tang lễ, các khoản tiền khác sẽ được thanh toán trong thời gian tới. Sau khi câu chuyện được chia sẻ đã nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Hầu như tất cả ý kiến đều cho rằng nhà trường đã sai khi nghi ngờ học sinh gian lận mà không có bằng chứng cụ thể. Một số ý kiến lại cho rằng, nếu gia đình quan tâm tới nữ sinh hơn thì kết cục sẽ không bi thảm như vậy. “Bắt cô bé thi lại chỉ vì nghi ngờ, thật là quá đáng”, “Họ chỉ biết bắt nạt trẻ con”, “Ngôi trường ấy nên đóng cửa đi là vừa” - trích một vài bình luận của cư dân mạng bên dưới bài viết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-tu-tu-sau-khi-dung-dau-toan-truong-gia-dinh-khoc-nghen-luc-tim-thay-di-thu-392939.html