Chưa từng ‘đến tháng’, bụng lại ngày một phình to, thiếu nữ 16 tuổi đến khám bác sĩ thì phát hiện sự thật kinh hoàng

Thế giới 10/01/2021 15:49

Nữ sinh cấp ba phát hiện bụng ngày càng to lại thường xuyên bị đau. Đi khám bác sĩ, cô mới biết mình mắc phải căn bệnh hiếm gặp.

Tờ ETtoday đưa tin, 6 tháng trở lại đây, nữ sinh cấp ba Gao Yimei (16 tuổi) sống tại miền Bắc Trung Quốc cảm thấy những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Đặc biệt, bụng cô ngày càng to ra một cách kỳ lạ. Quá lo lắng, Yimei đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình bị mắc chứng “màng trinh bịt kín” và phải làm phẫu thuật gấp nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Cụ thể, thời gian gần đây, Yimei thường xuyên bị đau bụng dưới, tiểu tiện khó khăn. Phần bụng bắt đầu phình to không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ ban đầu cho rằng Yimei bị nhiễm trùng đường tiểu và khuyên cô nên đi làm xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả cho thấy các chỉ số của Yimei vẫn bình thường. 

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Nữ sinh mắc căn bệnh hiếm gặp

Sau khi được hỏi những cơn đau xuất hiện trước hay sau chu kỳ kinh nguyệt, các bác sĩ mới biết được rằng tuy đã 16 tuổi nhưng “bà dì” của Yimei chưa từng đến. Thêm nữa, khi sờ vào bụng bệnh nhân, họ phát hiện một khối u lớn nằm ngay vùng xương chậu. Yimei sau đó được đưa đến khoa sản để làm các bước kiểm tra tiếp theo.

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Yimei chia sẻ lại câu chuyện của mình trong một chương trình về sức khỏe

Kết quả chụp cắt lớp và hội chẩn nội khoa cho biết, nữ sinh Yimei có vấn đề về màng trinh mà cụ thể là “màng trinh bịt kín” khiến máu kinh - thứ đáng lẽ phải được đẩy ra ngoài lại bị dồn ứ trong cơ thể. Các bác sĩ phụ khoa đã khẩn trương giúp Yimei làm phẫu thuật hút hơn 700cc máu kinh ra ngoài.

Tiến sĩ Huang Zifei - bác sĩ phụ khoa thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Trung Quốc cho biết đây là căn bệnh hiếm gặp (tỷ lệ 1:1000) ở nữ giới. Đa số được phát hiện vào lứa tuổi thanh thiếu niên. Các triệu chứng lâm sàng có thể bao gồm đau bụng mãn tính, đau lưng theo chu kỳ, không có kinh nguyệt, bí tiểu, tiểu khó. Bụng bệnh nhân dần sưng to và màng trinh chuyển sang xanh tím do máu tích tụ trong âm đạo.

Vị tiến sĩ này khuyên các bậc cha mẹ nếu phát hiện con gái có những biểu hiện trên thì nên đưa đến bệnh viện để được điều trị sớm, tránh nhiễm trùng dẫn đến vô sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. 

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Từ khóa:   Trung Quốc chu kỳ kinh nguyệt vô sinh

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