Bé gái 10 tuổi khó thở và buồn nôn liên tục, biết được nguyên nhân khiến gia đình phát hoảng

Thấy con gái bắt đầu khó thở và buồn nôn sau khi uống sữa chuối lắc, gia đình lập tức kiểm tra thì phát hiện điều kinh hoàng.

Tờ Plymouth Live đưa tin, Layla (10 tuổi) sống tại Roborough, thuộc thành phố Plymouth (Anh) đã có triệu chứng khó thở và buồn nôn liên tục khi uống một loại sữa chuối lắc mà bố cô bé đã mua về từ siêu thị gần nhà. Cụ thể, ông Asad Rezhai - bố của Layla đã mua 4 lon sữa lắc từ siêu thị và đưa cho con gái mình. Tuy nhiên, sau khi uống vài ngụm, cô bé bất chợt dừng lại và chạy thẳng vào bếp để nôn sạch. Cô bé nói với bố mẹ: “Nó có vị nhầy nhụa và kinh tởm”. Vợ chồng Asad sau đó cũng đã nếm thử một chút sữa lắc và kết luận rằng loại thức uống này giống như thuốc tẩy.

Món sữa chuối lắc được nhắc đến trong câu chuyện Ông Asad cho biết: “Layla không bị dị ứng, cũng chưa từng có vấn đề gì. Con gái tôi là một cô bé khỏe mạnh và yêu thích món sữa lắc vị chuối. Tôi cũng thường mua loại thức uống này cho gia đình mình. Nhưng không hiểu sao lần này con bé lại có triệu chứng như vậy. Nó khóc, liên tục nôn mửa, thậm chí còn không thở được”. Layla đã bị bệnh suốt 5 ngày tiếp theo. Tình trạng của Layla có vẻ rất nghiêm trọng Ông Asad đã trở lại siêu thị để nói chuyện với quản lý cửa hàng. Người quản lý sau đó đã nhận lại chai sữa và hứa sẽ gửi nó đi kiểm tra.

Chia sẻ câu chuyện trên, ông Asad và gia đình hy vọng các bậc cha mẹ có thể nâng cao cảnh giác khi cho con trẻ ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì dù cho đó là thực phẩm được đóng gói kỹ lưỡng. “Bố mẹ cần kiểm tra trước mọi thứ. Thật tồi tệ nếu một đứa trẻ không biết nói hoặc một người già uống phải thứ thức uống không an toàn”, bố Layla cho biết. Gia đình hy vọng các bậc phụ huynh có thể nâng cao cảnh giác khi cho con mình ăn bất kỳ thứ gì Phía siêu thị cũng đã đưa ra thông báo chính thức: “Chúng tôi lấy làm tiếc khi biết về vụ việc này. Công ty có những tiêu chuẩn rất cao đối với từng loại thực phẩm được đặt trên kệ. Chúng tôi đã gửi thông báo yêu cầu nhà cung cấp điều tra lại sự việc. Cuối cùng, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi trực tiếp đến khách hàng của mình”.

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