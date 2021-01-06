Từ nhân viên văn phòng đến vũ công thoát y, người phụ nữ tiết lộ 'sự thật phía sau ánh đèn' mà không phải ai cũng biết

Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện của mình về những tháng ngày trở thành vũ công thoát y và góc khuất phía sau.

Samantha C. Ross là một vũ công thoát y người Mỹ được biết đến với cái tên “Sunshine”. Mới đây, cô vừa có những chia sẻ thú vị về “chuyện nghề” và những sự thật ít ai biết sau mỗi buổi biểu diễn. Chia sẻ với tờ Daily Star, Samantha kể rằng trước đây cô cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với cuộc sống nhàm chán xoay quanh công việc và gia đình. Tuy nhiên, khi trở về từ một quán bar thể thao, cô đã có quyết định làm thay đổi cuộc đời mình. Samantha cho biết: “Tôi bị hấp dẫn bởi công việc đó, nơi diễn ra các câu lạc bộ quý ông hằng đêm. Tôi nghĩ nó thật bẩn thỉu nhưng cũng thật quyến rũ”. Cô đã dấn thân vào con đường này trong suốt thời gian còn lại trước khi về hưu vào năm 2016.

Samantha vẫn giữ được thân hình bốc lửa dù đã về hưu Nói về ngày đầu tiên làm việc, cô cho biết: “Nó thật đáng sợ. Tôi không có vấn đề với việc khỏa thân nhưng khi những bộ phận - thường chỉ có thể thấy trong phòng tắm - được phô diễn trước con mắt của hàng trăm người thì đó quả là một trải nghiệm không mấy dễ chịu”. Tuy nhiên, cô cũng nghĩ mình đã làm khá tốt dù có một chút bất an và lố bịch. Samantha cũng cho biết thêm, việc đối phó với những người đàn ông độc thân ngoài 40 tuổi là điều kinh khủng nhất. “Hầu hết các vũ công đều không hề muốn đến gần họ” - cô nói. Gần như tất cả tiền của những người đàn ông này sẽ đổ hết vào quán bar. Họ chấp nhận vung tiền cho những màn biểu diễn thác loạn và sự đụng chạm là điều không thể tránh khỏi.

Trong bài phỏng vấn mới đây, cô đã có những chia sẻ rất thật về nghề nghiệp trước kia của mình Cô còn tuyên bố một số người đàn ông thậm chí còn cố gắng qua đêm với vũ công thoát y. Samantha chia sẻ: “Bạn sẽ nhận được một số tiền lớn và yêu cầu 'vui vẻ' với anh ta vào đêm trước đám cưới. Điều đó thật kinh tởm”. Đáng ngạc nhiên, Samantha nhấn mạnh: “Không một vũ nữ thoát y nào làm công việc bán dâm, ít nhất là trong tất cả những người tôi biết. Chúng tôi đều kinh hoàng trước những lời đề nghị này”. Quyển sách được Samantha phát hành thời gian gần đây Nói về số tiền mà cô nhận được với tư cách là một vũ công, Samantha thừa nhận nó sẽ khác nhau ở mỗi câu lạc bộ. Có những quán bar sẽ trả cho cô mức lương cố định là khoảng 150 USD. Trong khi ở một số nơi khác, cô sẽ được nhận 15% cho mỗi lần nhảy hoặc 30% cho cả đêm diễn. Người đẹp còn tiết lộ số tiền nhiều nhất mà cô kiếm được là 3.500 USD (khoảng 81 triệu đồng) chỉ trong một đêm. Hiện tại, sau khi về hưu, Samantha đã trở thành một nhà văn và phát hành quyển sách "Sunshine: Diary of a Lap Dancer" kể về câu chuyện của đời mình. Cuốn sách đang nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ phía độc giả.

Cặp đôi quyết định nhận nuôi một bé trai Trung Quốc đáng yêu, 17 năm sau họ mới biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng Đôi vợ chồng quyết định nhận nuôi một cậu bé Trung Quốc đáng yêu. Nhưng đến khi làm hồ sơ đại học cho con, tức 17 năm sau, họ mới biết con trai là người Hàn Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-nhan-vien-van-phong-den-vu-cong-thoat-y-nguoi-phu-nu-tiet-lo-su-that-phia-sau-anh-den-ma-khong-phai-ai-cung-biet-392502.html