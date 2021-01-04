Nghĩ là mắc thủy đậu, gia đình đưa con gái đến bệnh viện nhưng lại phát hiện ra sự thật đau lòng

Thế giới 04/01/2021 10:59

Buồn nôn, sốt và nổi mụn nước - cô bé bị cho là mắc thủy đậu nhưng khi được đưa tới bệnh viện lại nhận kết quả dương tính với Covid-19.

Tờ The Sun đưa tin, sau khi có 3 người bạn cùng lớp bị thủy đậu, vào 12/12, cô bé Millie Denver (6 tuổi) đã  có những dấu hiệu không khỏe. Mẹ em - bà Elizabeth cho biết trông cô bé xanh xao và bắt đầu xuất hiện những nốt mụn nước trên cơ thể, nhưng sau đó nhiệt độ cơ thể em đột nhiên tăng vọt lên 39,9 độ. Millie luôn cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi. Hai ngày sau, nhiệt độ đã trở lại bình thường nhưng em vẫn bị ốm và khóc vì đau.

Bà Elizabeth nghi ngờ con gái mình bị lây thủy đậu nên đã gọi cho bác sĩ đến thăm khám. Sau đó, tình trạng có vẻ chuyển biến nặng nên bà được khuyên gọi xe cấp cứu. Millie được đưa vào bệnh viện Worthing ngay sau đó. Tuy nhiên, nhân viên y tế tại đây đã không thể đoán được tình trạng chính xác của Millie. Các bác sĩ cho rằng Millie bị nhiễm trùng cuống họng vì lưỡi em chuyển sang màu trắng, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Các xét nghiệm máu tiếp theo cho thấy gan và thận của Millie đang có vấn đề và cô bé được truyền dịch trong vài giờ. Tuy nhiên, nhịp tim Millie tăng đột ngột.

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Cô bé Millie và mẹ

Millie  được chuyển thẳng lên bệnh viện South Hampton vào tối 15/12 lúc 21 giờ (giờ địa phương). Bệnh nhi hôn mê trong suốt quá trình ấy và nhiều ngày sau đó.

Không may, thay vì mắc thủy đậu như dự đoán ban đầu, các bác sĩ cho biết Millie đã mắc hội chứng “viêm đa hệ thống nhi khoa” (Pims TS), một chứng bệnh có liên quan đến virus  Covid-19. “Cô bé hẳn đã mang nó trong người vài tuần nhưng không có biểu hiện ra ngoài” - một bác sĩ cho biết.

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Millie hôn mê nhiều ngày khi được đưa đến bệnh viện

Bà Elizabeth chia sẻ: “Tôi thực sự rất hoảng sợ. Mẹ tôi là một y tá, và khi tôi gọi điện cho bà từ bệnh viện để nói cho bà ấy biết chuyện gì đang xảy ra, bà ấy bắt đầu khóc, sau đó tôi biết mọi thứ thực sự nghiêm trọng. Tôi đã hỏi liệu con bé có chết hay không và 1 y tá nói rằng không có gì có thể nói trước. Chúng tôi vẫn không thể tin là Millie đã mắc Covid-19”.

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Hiện tại, cô bé đã hồi phục và quay trở về nhà

Bà Elizabeth ở lại bệnh viện South Hampton trong nhiều ngày với con gái trong khi bố em, ông Glen chăm sóc những đứa con khác ở nhà. Một trong số đó đã bị mắc thủy đậu.

Millie được chuyển vào một khu cách ly khác vào ngày 22/12. Hiện tại, cô bé đã dần bình phục và có thể về nhà.

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Từ khóa:   nước Anh bệnh thủy đậu ở trẻ SARS-COV-2

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