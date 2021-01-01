Sau khi biết nam thanh niên nhập cảnh trái phép mà mình chở nhiễm Covid-19, tài xế xe ôm Phan Thanh Hùng lập tức trốn khỏi địa phương.
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Phan Thanh Hùng (39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra do có liên quan đến việc chở bệnh nhân nhiễm Covid-19 qua biên giới.
Theo Người Lao Động, vào ngày 24/12, Hùng chạy xe ôm chở bệnh nhân 1440 từ bến đò thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú đến khu vực đậu xe ô tô của tài xế M.V.T đang chờ sẵn. Ngay sau khi biết được bệnh nhân 1440 nhiễm Covid-19 thì Hùng bỏ trốn khỏi địa phương.
Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho rằng có nhiều khả năng đường dây đưa người nhập cảnh trái phép xuất phát từ nước ngoài là do người Campuchia móc nối với những người ở tỉnh An Giang. Phương thức hoạt động là chỉ cần bên kia biên giới đưa người qua thì lập tức có xe đón, đưa đi ngay. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.