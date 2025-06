Miền Bắc mưa lớn kéo dài đến bao giờ?

Từ chiều tối và đêm 19/6, Bắc Bộ gia tăng mưa cả về lượng và diện.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/6, ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều tối và tối 18/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa giông với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi trên 80mm.

Đáng lưu ý, từ chiều tối và đêm 19/6, Bắc Bộ gia tăng mưa cả về lượng và diện. Cụ thể, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm; các khu vực khác có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Tuy nhiên, khu vực này ngày vẫn có nơi nắng nóng. Ngày 19/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 20/6 nắng nóng dịu dần. Mưa giông sau một ngày nắng nóng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhận định thời tiết từ đêm 20-28/6, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ từ đêm 20 đến đêm 21/6, tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông, riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc sắp có mưa diện rộng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, miền Trung đêm nay, phía Tây từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa rào và dông do tác động của gió mùa Tây Nam. Ngày mai, nắng nóng tiếp tục diễn ra từ Thanh Hóa đến Huế và ven biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk. Các khu vực như Khánh Hòa, Lâm Đồng và phía Tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trời nắng gián đoạn, thời tiết dễ chịu hơn, chiều tối có thể có mưa dông cục bộ.

Nam Bộ đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

