Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 18/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy tiệm spa và quán bún riêu khiến nhiều tài sản cháy rụi.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, người đàn ông đã đổ xăng xuống đất ngay trước tiệm để hù dọa vợ. Bất ngờ lửa bùng lên, gây cháy dữ dội cả tiệm rồi cháy lan qua quán đồ ăn bên cạnh. Ngọn lửa còn gây cháy cả một chiếc xe ô tô đang đỗ phía trước.