Sau gây án, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) tự chụp ảnh đang ngồi khóc, áo có vết bẩn, và đăng lên Facebook cá nhân.
Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Hạ, trú xã Phú Mỹ, để điều tra hành vi Giết người.
Qua xác minh ban đầu, 0h20 ngày 17/8, Hạ và người chồng 25 tuổi cùng đi liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn.
Theo thông tin từ VnExpress, trong lúc cãi cự, Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái chồng. Nạn nhân ôm vết thương chảy máu chạy từ trong nhà ra ngoài sân.
Hạ cầm dao đuổi theo phía sau song không đâm tiếp. Bố mẹ chồng can ngăn không được. Nạn nhân ngã bất tỉnh ở sân trước nhà và tử vong sau đó.
Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ vợ đâm chồng tử vong, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.