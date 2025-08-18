Sáng 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, khoảng 3h ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến Doanh (SN 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Quá trình điều tra xác định, Khoảng 0h20 ngày 17/8, hai vợ chồng Doanh và Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu rồi về nhà ở khu 1 (Phú Mỹ) thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Sau đó, đối tượng Hạ đã sử dụng con dao bằng kim loại, loại dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái và rút dao ra làm anh Doanh chảy máu. Thời điểm đó, anh Doanh ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo chồng. Đối tượng Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân Cùng lúc này, ông Nguyễn Tiến Mạnh và bà Hà Thị Thu Hường (bố mẹ của Doanh) can ngăn nhưng không được. Nạn nhân Doanh bỏ chạy và ngã bất tỉnh ở sân trước cửa nhà, dù được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong.

Được biết, anh Doanh và đối tượng Hạ lấy nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân, cùng chung một công ty. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Người đàn ông gục ngã sau khi từ nhà ra - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, khoảng 0 giờ 20 phút sáng 17-8 tại một nhà dân trên địa bàn xã Liên Hoa cũ (hiện nay là xã Phú Mỹ sau sáp nhập), người vợ được cho là đã dùng hung khí đâm khiến người chồng tử vong. Theo những hình ảnh do camera an ninh ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên tay ôm ngực từ trong nhà chạy ra sân. Sau đó, một cô gái mở cửa đi ra, trên tay cầm một vật giống dao tiến về phía nam thanh niên nêu trên. Một người khác theo sau kêu gào. Sau khi cô gái có ý định lại gần, nam thanh niên đứng lên chạy tiếp được một đoạn thì gục ngã xuống sân

