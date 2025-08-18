Cơ quan công an đã bắt giữ được Đỗ Anh Tú, nghi phạm dùng dao chém 3 người trọng thương tại chợ đầu mối hoa quả Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 18/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video gần 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào nam thanh niên trong căn phòng tại chợ hoa quả đầu mối, phường Hồng Bàng, Hải Phòng.

Trong lúc hai phụ nữ ngồi ở bàn làm việc và một người đàn ông đang dùng điện thoại, kẻ mặc áo đen, đội mũ đen bất ngờ lao vào, vung dao chém khiến nạn nhân ngã ra ngoài. Sau đó, đối tượng tiếp tục tấn công một phụ nữ rồi cầm dao chạy lên cầu thang.

Hình ảnh nghi phạm tấn công các nạn nhân - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nghi phạm là Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng). Khoảng 10h ngày 17/8, Tú đi xe máy đến ngôi nhà ở phố Đoàn Kết, phường Hồng Bàng, rồi dùng dao chém ba người.

Các nạn nhân gồm: Anh H.Đ.H. (26 tuổi, trú tại Phú Thọ), anh N.A.V. (29 tuổi, trú tại phường An Biên, Hải Phòng) và chị V.T.K.A. (30 tuổi, trú tại xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Cả ba nạn nhân bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Công an đã bắt giữ Đỗ Anh Tú để tiếp tục điều tra.

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu Lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ xác nhận, Công an xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ một người đàn ông được cho là bị vợ đâm tử vong vào rạng sáng ngày 17/8.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-cam-dao-tan-cong-3-nguoi-o-cho-au-moi-hai-phong-740086.html