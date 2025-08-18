Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Đời sống 18/08/2025 12:45

Lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ xác nhận, Công an xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ một người đàn ông được cho là bị vợ đâm tử vong vào rạng sáng ngày 17/8.

The tohong tin từ Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, tạm giữ một người phụ nữ ở xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi nghi đâm chết chồng mình lúc rạng sáng 17/8.

Bước đầu vụ việc được xác định: Vào ngày 16/8 (tức thứ 7) hai vợ chồng đi liên hoan cùng với nhau ở bên ngoài, có uống bia rượu. Sau đó, hai vợ chồng có xích mích cá nhân với nhau, đến rạng sáng 18/7, người vợ đã dùng dao đâm tử vong người chồng. 

"Theo lời kể của hàng xóm từ trước đến nay hai vợ chồng không có vấn đề gì. Hai vợ chồng cũng không mâu thuẫn gì"- nguồn tin nói.

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu - Ảnh 1
Người đàn ông gục ngã sau khi từ nhà ra - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, người chồng tên D (sinh năm 2000), vợ tên Hà (sinh năm 2002), cả 2 cùng làm chung công ty, con mới được 3 tuổi, nhà có bố mẹ chồng cũng khá giả.

Hình ảnh camera an ninh trong nhà ghi lại cảnh người chồng bị đâm bất ngờ không nói lên lời, sau đó loạng choạng đi được vài bước thì gục xuống sân. Còn người người vợ khi đó thản nhiên tay chống nạnh đứng cạnh, thi thoảng còn nói gì đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ cùng Công an xã Phú Mỹ đã đến, phong tỏa hiện trường, tạm giữ người liên quan và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Sự việc xảy ra ngày 8/6 tại Madisonville, một thị trấn nhỏ nằm cách New Orleans 64 km về phía bắc. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ St. Tammany (STPSO), người cha, Joseph Boatman, 32 tuổi, đến nhà một người thân lúc 2h30 sáng để đón con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ giết chồng tin moi mâu thuẫn gia đình

TIN MỚI NHẤT

Xe đầu kéo 22 bánh bị lật trong đêm, đôi vợ chồng mắc kẹt trong cabin, sống sót một cách kỳ diệu

Xe đầu kéo 22 bánh bị lật trong đêm, đôi vợ chồng mắc kẹt trong cabin, sống sót một cách kỳ diệu

Video 18 phút trước
NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

Đời sống 25 phút trước
Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Đời sống 46 phút trước
Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Tâm sự 58 phút trước
Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Thế giới 1 giờ 9 phút trước
Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Bất ngờ trước cảnh tượng trực thăng truy đuổi xe máy trên cánh đồng như phim hành động khiến người chứng kiến sợ thót tim

Bất ngờ trước cảnh tượng trực thăng truy đuổi xe máy trên cánh đồng như phim hành động khiến người chứng kiến sợ thót tim

Video 1 giờ 18 phút trước
Choáng khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng phía sau

Choáng khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng phía sau

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Đi bộ băng qua cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Đi bộ băng qua cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong