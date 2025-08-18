Lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ xác nhận, Công an xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ một người đàn ông được cho là bị vợ đâm tử vong vào rạng sáng ngày 17/8.

The tohong tin từ Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, tạm giữ một người phụ nữ ở xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi nghi đâm chết chồng mình lúc rạng sáng 17/8.

Bước đầu vụ việc được xác định: Vào ngày 16/8 (tức thứ 7) hai vợ chồng đi liên hoan cùng với nhau ở bên ngoài, có uống bia rượu. Sau đó, hai vợ chồng có xích mích cá nhân với nhau, đến rạng sáng 18/7, người vợ đã dùng dao đâm tử vong người chồng.

"Theo lời kể của hàng xóm từ trước đến nay hai vợ chồng không có vấn đề gì. Hai vợ chồng cũng không mâu thuẫn gì"- nguồn tin nói.

Người đàn ông gục ngã sau khi từ nhà ra - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, người chồng tên D (sinh năm 2000), vợ tên Hà (sinh năm 2002), cả 2 cùng làm chung công ty, con mới được 3 tuổi, nhà có bố mẹ chồng cũng khá giả.

Hình ảnh camera an ninh trong nhà ghi lại cảnh người chồng bị đâm bất ngờ không nói lên lời, sau đó loạng choạng đi được vài bước thì gục xuống sân. Còn người người vợ khi đó thản nhiên tay chống nạnh đứng cạnh, thi thoảng còn nói gì đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ cùng Công an xã Phú Mỹ đã đến, phong tỏa hiện trường, tạm giữ người liên quan và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

