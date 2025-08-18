Ngày 18/8, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM) cho biết đang điều tra vụ người phụ nữ 60 tuổi bị hành hung tại chung cư Sunwah Pearl.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) đang điều tra vụ người phụ nữ 60 tuổi tố bị cặp vợ chồng hành hung tại chung cư Sunwah Pearl, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Dựa vào đơn tố cáo của bà N.T.B.T. (60 tuổi), vụ việc xảy ra vào chiều 14/7, khi bà T. đang ngồi nói chuyện cùng bạn tại sảnh chung cư thì bị cặp vợ chồng đến chỉ vào mặt.

Tiếp đó, cặp vợ chồng lao vào tấn công khiến bà T. bị sưng mắt, chảy máu miệng. Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ chung cư và người dân xung quanh can ngăn. Sau khi cặp vợ chồng rời đi, bà T. được đưa đến bệnh viện sơ cứu, cầm máu.

Camera ghi cảnh nhóm người hành hung bà T. - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà T. cho biết, 2 vợ chồng đánh bà tên là T. (38 tuổi) và P. (37 tuổi), sống đối diện căn hộ của bà. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình sinh sống.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đã đưa bà T. đi giám định thương tích và đang chờ kết quả để có hướng xử lý.

Vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong: Điều dưỡng không làm đúng chỉ định của bác sĩ Liên quan vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong khi chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh lên TPHCM, Ban Giám đốc bệnh viện đã tổ chức họp thông tin chính thức và thừa nhận sai sót trong quá trình điều trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oi-vo-chong-tre-hanh-hung-nguoi-phu-nu-60-tuoi-tai-sanh-chung-cu-o-tphcm-740052.html