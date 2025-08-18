Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tối 17/8, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (địa phận đoạn qua phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, khoảng 19h30 ngày 17/8, ô tô BKS 98G-004.XX do anh Nguyễn N.H (SN 1991, trú tại Bắc Giang) điều khiển, di chuyển theo hướng Hà Nội - Bắc Giang đến Km127+730 thì va chạm với anh Mai T.C (SN 1975, trú tại Lạng Sơn) đang đi bộ băng qua cao tốc.

Hậu quả, anh C bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh nhưng đã tử vong sau đó. Xe ô tô bị hư hỏng.

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho hay, kết quả kiểm tra cho thấy lái xe ô tô không có nồng độ cồn, không có ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, điều tra theo quy định.

Hiện trường vụ người đàn ông băng qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bị xe ô tô tông tử vong - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, dựa vào Điều 10, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26/12/2024 của Chính phủ "quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe" quy định phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi: Đi vào đường cao tốc (trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc); mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C Sự việc xảy ra ngày 8/6 tại Madisonville, một thị trấn nhỏ nằm cách New Orleans 64 km về phía bắc. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ St. Tammany (STPSO), người cha, Joseph Boatman, 32 tuổi, đến nhà một người thân lúc 2h30 sáng để đón con gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-bo-bang-qua-cao-toc-nguoi-an-ong-bi-o-to-tong-tu-vong-740064.html