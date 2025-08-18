Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Đời sống 18/08/2025 10:14

Tối 17/8, một cơn dông lốc kèm mưa lớn kéo dài 30 phút đã khiến một bè mảng trên biển khu vực Ba Hòn, thôn Bình Hải, xã Đầm Hà, bị lật, làm 2 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, UBND xã Đầm Hà, khoảng 18h15 ngày 17/8, tại khu vực Hòn Ba, thôn Bình Hải, xã Đầm Hà xuất hiện giông lốc. Đến khoảng 20h, chính quyền xã nhận được tin báo từ Công an xã về vụ tai nạn lật bè trên biển.

Chiếc bè do anh Nguyễn Văn M (sinh năm 1980, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà) làm chủ, xuất phát từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà) để ra vùng biển thôn Bình Hải làm nghề nuôi ngao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã tìm thấy và đưa một nạn nhân là chị Lê Thị Q (sinh năm 1993, trú tại thôn Quảng Chính, xã Quảng Hà) vào Trạm Y tế xã Đầm Hà cấp cứu.

UBND xã Đầm Hà đã phối hợp với UBND xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự, công an cùng Đồn Biên phòng Quảng Đức tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và thủy triều xuống thấp, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tham gia cứu hộ - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, đến 7h sáng 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân là chị N.T.H (sinh năm 1984, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và anh T.V.T (sinh năm 1982, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà) tại khu vực nuôi hàu của người dân.

Sau đó, thi thể 2 nạn nhân đã đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để làm các thủ tục cần thiết. 14 người còn lại được đưa vào bờ an toàn.

Hiện, UBND xã Đầm Hà đang phối hợp cùng UBND xã Quảng Hà và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 17.8, tại xã Quảng Hà, giông lốc cũng đã làm 5 người dân nuôi trồng thủy sản gặp nạn trên khu vực biển Hòn Mỹ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Trạm Kiểm soát Biên phòng Quảng Điền, đến 19h15, cả 5 người đã được cứu, đưa vào bờ an toàn và sức khỏe hiện ổn định.

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Ngày 18/8, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM) cho biết đang điều tra vụ người phụ nữ 60 tuổi bị hành hung tại chung cư Sunwah Pearl.

Xem thêm
Từ khóa:   Giông lốc làm lật bè mảng tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Thế giới 41 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

Sao quốc tế 50 phút trước
Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Hậu trường 1 giờ 19 phút trước
Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi bộ băng qua cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Đi bộ băng qua cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng

Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng ở TP.HCM

Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng ở TP.HCM