Tối 17/8, một cơn dông lốc kèm mưa lớn kéo dài 30 phút đã khiến một bè mảng trên biển khu vực Ba Hòn, thôn Bình Hải, xã Đầm Hà, bị lật, làm 2 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, UBND xã Đầm Hà, khoảng 18h15 ngày 17/8, tại khu vực Hòn Ba, thôn Bình Hải, xã Đầm Hà xuất hiện giông lốc. Đến khoảng 20h, chính quyền xã nhận được tin báo từ Công an xã về vụ tai nạn lật bè trên biển.

Chiếc bè do anh Nguyễn Văn M (sinh năm 1980, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà) làm chủ, xuất phát từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà) để ra vùng biển thôn Bình Hải làm nghề nuôi ngao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã tìm thấy và đưa một nạn nhân là chị Lê Thị Q (sinh năm 1993, trú tại thôn Quảng Chính, xã Quảng Hà) vào Trạm Y tế xã Đầm Hà cấp cứu.

UBND xã Đầm Hà đã phối hợp với UBND xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự, công an cùng Đồn Biên phòng Quảng Đức tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và thủy triều xuống thấp, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tham gia cứu hộ - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, đến 7h sáng 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân là chị N.T.H (sinh năm 1984, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và anh T.V.T (sinh năm 1982, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà) tại khu vực nuôi hàu của người dân.

Sau đó, thi thể 2 nạn nhân đã đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để làm các thủ tục cần thiết. 14 người còn lại được đưa vào bờ an toàn.

Hiện, UBND xã Đầm Hà đang phối hợp cùng UBND xã Quảng Hà và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 17.8, tại xã Quảng Hà, giông lốc cũng đã làm 5 người dân nuôi trồng thủy sản gặp nạn trên khu vực biển Hòn Mỹ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Trạm Kiểm soát Biên phòng Quảng Điền, đến 19h15, cả 5 người đã được cứu, đưa vào bờ an toàn và sức khỏe hiện ổn định.

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM Ngày 18/8, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM) cho biết đang điều tra vụ người phụ nữ 60 tuổi bị hành hung tại chung cư Sunwah Pearl.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giong-loc-lam-lat-be-mang-ang-cho-17-nguoi-2-nguoi-phu-nu-tu-vong-740053.html