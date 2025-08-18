Sự việc xảy ra ngày 8/6 tại Madisonville, một thị trấn nhỏ nằm cách New Orleans 64 km về phía bắc. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ St. Tammany (STPSO), người cha, Joseph Boatman, 32 tuổi, đến nhà một người thân lúc 2h30 sáng để đón con gái.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ NY Post, Joseph Boatman, 32 tuổi, bị cáo buộc đã uống nhiều loại đồ uống có cồn trong đêm đó. Sau khi đặt con gái vào ghế trẻ em trong xe, ông quay trở về nhà mà không đưa bé ra khỏi xe. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, nhiệt độ tại Madisonville trong ngày hôm đó lên khoảng 33,3 độ C, nhưng chỉ số nhiệt (heat index) khoảng 40 độ C. Heat index là một chỉ số thể hiện mức độ nóng mà cơ thể con người cảm nhận được, dựa trên sự kết hợp giữa nhiệt độ không khí thực tế và độ ẩm.

Giữa thời tiết oi bức, một thành viên trong gia đình phát hiện bé gái vẫn ngồi trong xe vào khoảng trưa hôm sau và gọi điện cho cứu hộ. Khi cảnh sát đến nơi, đứa trẻ không còn phản ứng và được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Boatman bị bắt và buộc tội giết người cấp độ hai. Giới chức cho biết có thể sẽ có thêm các cáo buộc khác. Số tiền đặt cọc tại ngoại là 750.000 USD.

Ảnh minh họa: InternetJoseph Boatman, 32 tuổi, bị buộc tội giết người vì để quên con gái trong xe giữa trời nóng - Ảnh: People Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ NY Post, cảnh sát nhận địa phương ở Nebraska, Mỹ đã được tin báo về một đứa trẻ bất tỉnh trong một chiếc ô tô nóng bức tại bãi đậu xe của công ty Pacha Soap. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cố gắng hồi sức cho bé trai. Tuy nhiên, cậu bé đã không qua khỏi sau khi được chuyển đến Trung tâm Y tế Mary Lanning (Hastings). Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân tử vong là do tiếp xúc với nhiệt độ cao. Phiên điều trần của anh sẽ diễn ra vào ngày 1/8 tuần này. Dù đang phải đối mặt với cáo buộc, gia đình Hansen vẫn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng. Hơn 400 người đã quyên góp được hơn 33.000 USD để giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Không chỉ vậy, người thân và bạn bè cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị bữa ăn cho gia đình Hansen và ba đứa con còn lại trong ba tháng tới. Họ đã chia lịch và đăng ký các ngày cụ thể để đảm bảo gia đình luôn có người hỗ trợ. Bên cạnh những tình cảm sẻ chia, nhiều người, đặc biệt là bạn học cũ của Hansen, đã lên tiếng phản đối việc truy tố người cha đang đau buồn.

