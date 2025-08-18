Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Thế giới 18/08/2025 11:24

Sự việc xảy ra ngày 8/6 tại Madisonville, một thị trấn nhỏ nằm cách New Orleans 64 km về phía bắc. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ St. Tammany (STPSO), người cha, Joseph Boatman, 32 tuổi, đến nhà một người thân lúc 2h30 sáng để đón con gái.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ NY Post, Joseph Boatman, 32 tuổi, bị cáo buộc đã uống nhiều loại đồ uống có cồn trong đêm đó. Sau khi đặt con gái vào ghế trẻ em trong xe, ông quay trở về nhà mà không đưa bé ra khỏi xe.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, nhiệt độ tại Madisonville trong ngày hôm đó lên khoảng 33,3 độ C, nhưng chỉ số nhiệt (heat index) khoảng 40 độ C. Heat index là một chỉ số thể hiện mức độ nóng mà cơ thể con người cảm nhận được, dựa trên sự kết hợp giữa nhiệt độ không khí thực tế và độ ẩm.

Giữa thời tiết oi bức, một thành viên trong gia đình phát hiện bé gái vẫn ngồi trong xe vào khoảng trưa hôm sau và gọi điện cho cứu hộ. Khi cảnh sát đến nơi, đứa trẻ không còn phản ứng và được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Boatman bị bắt và buộc tội giết người cấp độ hai. Giới chức cho biết có thể sẽ có thêm các cáo buộc khác. Số tiền đặt cọc tại ngoại là 750.000 USD.

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C - Ảnh 1
Ảnh minh họa: InternetJoseph Boatman, 32 tuổi, bị buộc tội giết người vì để quên con gái trong xe giữa trời nóng - Ảnh: People

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ NY Post, cảnh sát nhận địa phương ở Nebraska, Mỹ đã được tin báo về một đứa trẻ bất tỉnh trong một chiếc ô tô nóng bức tại bãi đậu xe của công ty Pacha Soap. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cố gắng hồi sức cho bé trai. Tuy nhiên, cậu bé đã không qua khỏi sau khi được chuyển đến Trung tâm Y tế Mary Lanning (Hastings). Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân tử vong là do tiếp xúc với nhiệt độ cao.

 

Phiên điều trần của anh sẽ diễn ra vào ngày 1/8 tuần này. Dù đang phải đối mặt với cáo buộc, gia đình Hansen vẫn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng. Hơn 400 người đã quyên góp được hơn 33.000 USD để giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Không chỉ vậy, người thân và bạn bè cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị bữa ăn cho gia đình Hansen và ba đứa con còn lại trong ba tháng tới. Họ đã chia lịch và đăng ký các ngày cụ thể để đảm bảo gia đình luôn có người hỗ trợ. Bên cạnh những tình cảm sẻ chia, nhiều người, đặc biệt là bạn học cũ của Hansen, đã lên tiếng phản đối việc truy tố người cha đang đau buồn.

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Đám cháy bắt đầu bùng phát tại tòa 14 của tòa nhà cao 20 tầng tại phường Mapo, phía Tây Seoul, buộc khoảng 80 cư dân phải sơ tán.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong trong xe tin moi bé bị bỏ quên trong ôtô

TIN MỚI NHẤT

Xe đầu kéo 22 bánh bị lật trong đêm, đôi vợ chồng mắc kẹt trong cabin, sống sót một cách kỳ diệu

Xe đầu kéo 22 bánh bị lật trong đêm, đôi vợ chồng mắc kẹt trong cabin, sống sót một cách kỳ diệu

Video 19 phút trước
NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

Đời sống 26 phút trước
Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Đời sống 47 phút trước
Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Tâm sự 59 phút trước
Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Thế giới 1 giờ 10 phút trước
Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Bất ngờ trước cảnh tượng trực thăng truy đuổi xe máy trên cánh đồng như phim hành động khiến người chứng kiến sợ thót tim

Bất ngờ trước cảnh tượng trực thăng truy đuổi xe máy trên cánh đồng như phim hành động khiến người chứng kiến sợ thót tim

Video 1 giờ 19 phút trước
Choáng khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng phía sau

Choáng khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng phía sau

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Chồng 75 tuổi đòi ly hôn vợ vì yêu cô người mẫu AI

Chồng 75 tuổi đòi ly hôn vợ vì yêu cô người mẫu AI

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Lũ quét, sạt lở gây thiệt hại kinh hoàng khiến hơn 300 người tử vong

Lũ quét, sạt lở gây thiệt hại kinh hoàng khiến hơn 300 người tử vong

Bé 6 tháng tuổi tử vong vì bị bỏ quên 7 giờ trong xe ô tô dưới trời nắng nóng

Bé 6 tháng tuổi tử vong vì bị bỏ quên 7 giờ trong xe ô tô dưới trời nắng nóng

Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết