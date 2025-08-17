Số người thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt ở Pakistan đã vượt quá 300 khi quốc gia này hứng chịu lượng mưa nhiều hơn bình thường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể tại 2 ngôi làng chịu hậu quả nặng nề nhất là Pir Baba và Malik Pura của huyện Buner, nơi hầu hết người dân đã tử vong sau khi thảm họa xảy ra một ngày trước đó. Theo hãng tin AP, chỉ trong đêm 15/8, lực lượng cứu nạn tìm thấy 63 thi thể dưới những ngôi nhà bị san phẳng vì lũ lụt hoặc sạt lở, giông lốc. Khu vực chịu hậu quả nặng nề nhất là huyện Buner thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, với khoảng 70 ngôi nhà bị cuốn phăng. Tại một số ngôi làng ở huyện này, cơ quan chức năng xác nhận hầu như không có ai sống sót.

Cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho hay ít nhất 351 người thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến mưa lũ trong tuần này tại địa phương và vùng Gilgit-Baltistan. Pakistan năm nay đã hứng lượng mưa gió mùa cao hơn mức bình thường, gây ra lũ lụt và sạt lở đất khiến khoảng 541 người thiệt mạng kể từ ngày 26/6, theo Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia. Cách đó gần 300 km, lũ lụt ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cũng khiến 60 người thiệt mạng và 80 người vẫn còn mất tích. Theo trang Euronews, bi kịch xảy ra tại làng Chositi, nơi hơn 200 tín đồ Hindu đang dùng bữa tại một bếp ăn cộng đồng thì nước lũ bất ngờ tràn xuống từ trên núi hôm 14/8. Ít nhất 50 người bị thương nặng đã được điều trị tại bệnh viện trong lúc giới chức địa phương lo ngại số người mất tích còn tăng.

Những trận mưa lớn bất thường như vậy ngày càng phổ biến ở vùng Himalaya của Ấn Độ và khu vực phía Bắc Pakistan và các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một yếu tố góp phần. Lũ quét gây thiệt hại ở tây bắc Pakistan - Ảnh: Yonhap Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ DW, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp để xem xét tình hình lũ lụt do mưa lớn gây ra. Những tuần gần đây, Pakistan hứng chịu lượng mưa nhiều hơn bình thường trong mùa gió mùa hiện tại, cuốn trôi nhà cửa và nhấn chìm đường xá. Một nghiên cứu công bố tuần này của Tổ chức World Weather Attribution, mạng lưới các nhà khoa học quốc tế, cho thấy lượng mưa ở Pakistan từ ngày 24/6 đến 23/7 cao hơn 10% đến 15% do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Năm 2022, mùa gió mùa tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người và gây thiệt hại ước tính 40 tỷ USD. Khu vực Gilgit-Baltistan ở Pakistan đã hứng chịu nhiều trận lũ kể từ tháng 7, gây ra sạt lở dọc theo tuyến cao tốc Karakoram, tuyến đường giao thương và du lịch then chốt nối Pakistan với Trung Quốc, vốn được du khách sử dụng để đến miền bắc nhiều danh lam thắng cảnh. Khu vực này có nhiều sông băng cung cấp tới 75% lượng nước tích trữ của Pakistan. Cơ quan quản lý thiên tai Pakistan đã phát đi cảnh báo mới về nguy cơ vỡ hồ băng ở miền bắc, khuyến cáo khách du lịch tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng.

Bé 6 tháng tuổi tử vong vì bị bỏ quên 7 giờ trong xe ô tô dưới trời nắng nóng Bé 6 tháng đã được mẹ bế ngồi ở ghế sau xe. Sau khi cậu bé ngủ thiếp đi, cô đã nhờ người hàng xóm đưa bé về nhà và gửi cho chồng mình để cô có thể đi làm. Tuy nhiên, khi người hàng xóm về đến nhà vào khoảng 2 giờ chiều đã không làm theo lời cô, thay vào đó họ đỗ xe dưới trời nắng nóng và quên mất đứa bé trong xe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lu-quet-sat-lo-gay-thiet-hai-kinh-hoang-khien-hon-300-nguoi-tu-vong-739996.html