Quyết định tái hôn sau 3 năm chồng qua đời, trong ngay ngày cưới, tôi 'chết lặng' khi thấy chiếc ô tô 'tiền tỷ' đỗ lại, danh tính chủ xe khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 15/12/2025 21:29

Tôi suy sụp không gượng dậy nổi suốt 1 tháng sau đó. Thấy tôi gầy ruộc, con trai thì khóc đòi bố, mẹ chồng ở lại nhà tôi chăm sóc. Bà nấu món ngon để tôi và con khỏe lại. Bà còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.

Sau khi tốt nghiệp, tôi gặp rồi quen biết Quốc. Dù bố mẹ tôi không chấp nhận anh nhưng tôi đã một mực xem anh là chồng tương của mình. Gia đình anh không khá giả như gia đình tôi, nhưng tôi rất quý cái tính chân thật, cố gắng nỗ lực của anh. Tôi tin rằng anh sẽ la người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình. Bố mẹ thấy tôi kiên định như thế thì cũng đành xuôi theo.

Sau khi lấy nhau, chúng tôi có một căn nhà riêng cùng số vốn kha khá của hai bên gia đình cho. Tôi theo chồng về quê, bố mẹ tôi thương con gái mà rơi nước mắt. Nhưng tôi tin vào quyết định của mình, tôi muốn sống cả đời bên người đàn ông mình chọn.

Sau một năm lấy nhau thì tôi sinh con đầu lòng. Từ ngày làm dâu, tôi được mẹ chồng yêu thương, chồng chiều chuộng. Dù sống xa bố mẹ ruột nhưng tôi chưa khi nào thấy tủi thân. Con trai càng lớn thì gia đình tôi càng vui vầy, hạnh phúc. Cho đến một buổi chiều sau 7 năm lấy chồng, tôi ngất xỉu khi nghe tin chồng qua đời vì tai nạn giao thông.

Quyết định tái hôn sau 3 năm chồng qua đời, trong ngay ngày cưới, tôi 'chết lặng' khi thấy chiếc ô tô 'tiền tỷ' đỗ lại, danh tính chủ xe khiến tôi ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi suy sụp không gượng dậy nổi suốt 1 tháng sau đó. Thấy tôi gầy ruộc, con trai thì khóc đòi bố, mẹ chồng ở lại nhà tôi chăm sóc. Bà nấu món ngon để tôi và con khỏe lại. Bà còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Nhìn thấy mẹ chồng như thế mà tôi thấy có lỗi. Bà mất con trai đau lòng biết bao nhiêu, vậy mà vẫn gắng gương chăm sóc cho cháu nội và con dâu.

Nửa năm sau khi chồng mất, tôi đi làm lại, cố gắng tìm niềm vui và hy vọng mới. Nhiều lần mẹ chồng tôi bảo tôi đi bước nữa, để cháu trai bà nuôi. Bà còn nói tôi còn trẻ, đừng vì chồng mất sớm mà cô đơn cả đời. Ba năm sau khi chồng qua đời, tôi đi thêm bước nữa với người đồng nghiệp thân quen. Những tháng ngày tôi chật vật trong nỗi đau mất chồng, anh ấy luôn ở bên động viên tôi. Cuối cùng, vì cảm động trước chân tình của anh ấy mà tôi đồng ý tái giá.

Tôi chưa nói cho mẹ chồng biết. Tôi tổ chức lễ cưới đơn giản ở nhà bố mẹ đẻ, sau đó sẽ về nhà mẹ chồng thông báo cho bà biết. Chẳng ngờ được, ngay ngày cưới, tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé trước nhà. Mẹ chồng bước xuống xe cười nói chào hỏi mọi người. Bà nhìn tôi mỉm cười, ôm lấy tôi rồi dúi vào tay tôi một hộp vàng.

Thấy mẹ chồng cũ đến dự đám cưới của mình, tôi không khỏi xúc động. Nhưng bà có mong muốn sẽ nuôi cháu. Tôi vẫn còn lưu luyến con trai, cũng muốn con trai sống với mình. Nhưng mẹ chồng đã mất con trai, giờ chỉ mong mỏi được gần cháu nội, tôi càng không thể từ chối bà. Tôi phải làm sao đây?

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng ở siêu thị, tôi giật mình khi thấy người đi cùng chị ấy và 'bí mật' về chồng tôi lộ diện

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng ở siêu thị, tôi giật mình khi thấy người đi cùng chị ấy và 'bí mật' về chồng tôi lộ diện

Tôi lặng người nhìn người cũ của chồng, trong khi chị ấy không phát hiện ra tôi. Khi tôi nhìn sang người đang đi cạnh chị ấy thì trong lòng tôi càng chấn động.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Sau ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 16/12/2025, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/12/2025, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sau 00h00 ngày 16/12, chúc mừng 3 con giáp bạc vào đầy túi, giàu sang ngút trời, đại Phú đại Quý, không cần lo cơm áo gạo tiền

Sau 00h00 ngày 16/12, chúc mừng 3 con giáp bạc vào đầy túi, giàu sang ngút trời, đại Phú đại Quý, không cần lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 10 ngày tới (25/12/2025), 3 con giáp vận đỏ như son, Lộc chảy đầy túi, tiền tỷ về tay, mọi việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp phát triển vượt trội

Đúng 10 ngày tới (25/12/2025), 3 con giáp vận đỏ như son, Lộc chảy đầy túi, tiền tỷ về tay, mọi việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp phát triển vượt trội

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Ô tô mất lái trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, 1 người tử vong

Ô tô mất lái trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, 1 người tử vong

Đời sống 4 giờ 24 phút trước
Diễn viên Phương Oanh bị lợi dụng trên mạng xã hội vì điều này

Diễn viên Phương Oanh bị lợi dụng trên mạng xã hội vì điều này

Hậu trường 4 giờ 29 phút trước
Con trai Bá Chi và Đình Phong 'gây sốt' vì vẻ đẹp như tài tử, đỗ đại học danh giá

Con trai Bá Chi và Đình Phong 'gây sốt' vì vẻ đẹp như tài tử, đỗ đại học danh giá

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Cán cân công danh tăng nhanh đột biến, 3 con giáp cửa TÀI LỘC rộng mở trong những ngày cuối tháng 12/2025, nhanh tay chớp thời cơ, làm giàu không khó

Cán cân công danh tăng nhanh đột biến, 3 con giáp cửa TÀI LỘC rộng mở trong những ngày cuối tháng 12/2025, nhanh tay chớp thời cơ, làm giàu không khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng ở siêu thị, tôi giật mình khi thấy người đi cùng chị ấy và 'bí mật' về chồng tôi lộ diện

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng ở siêu thị, tôi giật mình khi thấy người đi cùng chị ấy và 'bí mật' về chồng tôi lộ diện

Đại gia cầu hôn thất bại với cô gái nghèo, 5 năm sau gặp lại, cái kết đầy bất ngờ khiến cả hai ngỡ ngàng khó tin

Đại gia cầu hôn thất bại với cô gái nghèo, 5 năm sau gặp lại, cái kết đầy bất ngờ khiến cả hai ngỡ ngàng khó tin

Anh trai mất 6 tháng, chị dâu thường dẫn một đứa trẻ 'lạ' về nhà, tôi 'thắc mắc' hỏi thì bất ngờ về 'danh tính' thằng bé

Anh trai mất 6 tháng, chị dâu thường dẫn một đứa trẻ 'lạ' về nhà, tôi 'thắc mắc' hỏi thì bất ngờ về 'danh tính' thằng bé

Chồng vừa qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa dồn dập, 'hoảng hồn' khi bị một người đàn ông đẩy thẳng vào phòng ngủ

Chồng vừa qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa dồn dập, 'hoảng hồn' khi bị một người đàn ông đẩy thẳng vào phòng ngủ

Đi công tác 6 tháng vừa về nhà tôi 'kinh ngạc' thấy người phụ nữ 'lạ' trong nhà tắm

Đi công tác 6 tháng vừa về nhà tôi 'kinh ngạc' thấy người phụ nữ 'lạ' trong nhà tắm

Nửa đêm, tôi nghe tiếng động lạ từ phòng bố chồng, lén nhìn qua khe cửa tôi 'choáng váng' trước 'cảnh tượng động trời' bên trong

Nửa đêm, tôi nghe tiếng động lạ từ phòng bố chồng, lén nhìn qua khe cửa tôi 'choáng váng' trước 'cảnh tượng động trời' bên trong