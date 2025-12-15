Vào thời xảy ra sạt lở, rất nhiều phương tiện đang lưu thông thì hàng trăm m3 đất, đá từ trên núi bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Vụ việc khiến 3 người bị đất đá vùi lấp, 2 người bị thương.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 15/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vào khoảng 3 giờ 20 phút ngày 15-12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba là ông B.V.C. (SN 1973), trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi tìm thấy nạn nhân, các lực lượng đã tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, vào chiều và tối ngày 14-12, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông B.V.T. (SN 1980, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) và anh P.Đ.T. (SN 1997), quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, TP Hà Nội. Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động. Như trước đó VNExpress đưa tin, khoảng 14h38 ngày 14/12, trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe, xã Mai Châu, đất đá từ sườn núi phía trên đường bất ngờ sạt xuống khi nhiều phương tiện gồm xe tải, xe khách và xe máy đang lưu thông.

Vụ sạt lở làm 3 người bị vùi lấp, gồm 2 công nhân Công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và một người dân đi xe máy qua khu vực. Hai người đi trên xe phân khối lớn bị thương do đá lăn trúng đẩy người ra xa. Địa phương huy động khoảng 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ tìm kiếm, cứu nạn. Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị ưu tiên cao nhất cho cứu người, đồng thời khắc phục sự cố và tổ chức phân luồng giao thông từ xa. Thời điểm xảy ra sạt lở, các đơn vị huy động 1 xúc lật 300 và 1 máy đào bánh lốp 210 để cứu nạn, dọn đất đá. Ảnh: Báo VNExpress. Tại hiện trường, các đơn vị huy động 1 xúc lật 300 và 1 máy đào bánh lốp 210 để cứu nạn, dọn đất đá. Công ty Cổ phần Đường bộ 222 điều động thêm 2 máy đào 200 tăng cường phương tiện, nhân lực phục vụ khắc phục sự cố. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính trên 1.000 m3.

