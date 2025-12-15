Hai VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà ngất xỉu, lên xe cấp cứu ở SEA Games 33

Tin tức giải trí 15/12/2025 05:30

VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa đã bị ngất xỉu khi đang đấu nội dung marathon nữ ở SEA Games 33 tối 14/12.

Chiều 14/12, hai nội dung đường dài của môn điền kinh tại SEA Games 33 là đi bộ 20km nam-nữ, marathon nam-nữ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đây là hai nội dung khắc nghiệt nhất trong điền kinh, và càng trở nên thử thách khi Ban tổ chức xếp lịch thi đấu của các VĐV vào lúc 17h chiều, khi thời tiết vẫn còn nóng.

Ở nội dung marathon nữ, hai VĐV Việt Nam là Bùi Thị Thu Hà và Hoàng Thị Ngọc Hoa tranh tài. Tuy nhiên, cả hai đều gặp sự cố về sức khỏe.

Đầu tiên là Bùi Thị Thu Hà sau khi về đích ở vị trí thứ 3, giành HCĐ, cô bị ngất xỉu vì quá mệt. Huấn luyện viên của Thu Hà đã cõng VĐV lên xe cứu thương để sơ cứu. Sau đó Thu Hà hồi phục và có thể tự đi lại được, hiện tại đã ổn định.

Hai VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà ngất xỉu, lên xe cấp cứu ở SEA Games 33 - Ảnh 1
Ngọc Hoa được đưa xe cấp cứu và chăm sóc y tế ngay tại đường chạy

Với Hoàng Thị Ngọc Hoa, trong nỗ lực đua tranh tấm HCĐ với người đồng đội Thu Hà, đã bị ngất khi cách vạch đích khoảng 3km. Ngọc Hoa lập tức được đội ngũ y tế của Ban tổ chức đưa lên xe cứu thương, sau đó về lều của đội Việt Nam. Tuy nhiên do sức khỏe của Ngọc Hoa chưa ổn định, cô được Ban tổ chức đưa vào viện để kiểm tra.

Ban huấn luyện và các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam đã rất lo lắng cho sức khỏe của Ngọc Hoa. Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 hiện cũng đã có những liên lạc để nắm bắt tình hình, đồng thời có thông báo sớm nhất với giới truyền thông.

Hai VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà ngất xỉu, lên xe cấp cứu ở SEA Games 33 - Ảnh 2
Thu Hà sau khi về đích bị ngất xỉu

Trước đó, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc ở môn đi bộ 20km nữ cũng gặp chấn thương ở km thứ 11. Cô bị choáng và ngất, sau đó được bộ phận y tế chăm sóc nên đã hồi phục. Dù vậy, việc bỏ cuộc khiến Thanh Phúc lỡ cơ hội tranh HCV. Đây cũng có thể là kỳ SEA Games cuối của VĐV 35 tuổi.

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng trước thông tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời vào 11h30, ngày 1/9, hưởng dương 52 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa Bùi Thị Thu Hà SEA Games 33 ở Thái Lan

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nam Shipper 25 tuổi lương 70 triệu, tài khoản có 4,8 tỷ đồng

Nam Shipper 25 tuổi lương 70 triệu, tài khoản có 4,8 tỷ đồng

Thế giới 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/12/2025, 3 con giáp chuyển biến lớn trong sự nghiệp, Tài Lộc hanh thông, thành công vượt bậc, giàu càng thêm giàu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/12/2025, 3 con giáp chuyển biến lớn trong sự nghiệp, Tài Lộc hanh thông, thành công vượt bậc, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 15/12/2025, Thần Tài nghênh đón, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Sau hôm nay, thứ Hai 15/12/2025, Thần Tài nghênh đón, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thịt gà thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 4 đối tượng này nên tránh xa

Thịt gà thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 4 đối tượng này nên tránh xa

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Hai VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà ngất xỉu, lên xe cấp cứu ở SEA Games 33

Hai VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà ngất xỉu, lên xe cấp cứu ở SEA Games 33

Tin tức giải trí 2 giờ 10 phút trước
Hiện trường vụ sạt lở quốc lộ 6 vùi lấp 3 người tử vong, 2 người bị thương

Hiện trường vụ sạt lở quốc lộ 6 vùi lấp 3 người tử vong, 2 người bị thương

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 15/12/2025, thuận nước xuôi dòng, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Hai 15/12/2025, thuận nước xuôi dòng, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (15/12/2025), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (15/12/2025), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/12/2025), Thần Tài điểm mặt 3 con giáp sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên khởi sắc, mọi việc thuận lợi

Cuối ngày hôm nay (15/12/2025), Thần Tài điểm mặt 3 con giáp sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên khởi sắc, mọi việc thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt trong đề cử 'Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM'

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt trong đề cử 'Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM'

Sơn Tùng M-TP giàu cỡ nào?

Sơn Tùng M-TP giàu cỡ nào?