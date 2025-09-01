Nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng trước thông tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời vào 11h30, ngày 1/9, hưởng dương 52 tuổi.

Theo thông tin báo Dân Trí, tối 1/9, gia đình thông báo NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 cùng ngày, hưởng dương 52 tuổi.

Linh cữu nghệ sĩ được quàn tại quận 10 (cũ), TPHCM. Lễ nhập quan diễn ra vào 19h hôm nay, lễ động quan diễn ra 14h ngày 4/9, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Thông tin diễn viên, đạo diễn Ngọc Trinh qua đời gây sốc cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Dưới bài đăng của gia đình, nhiều nghệ sĩ như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi... bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa.

Nghệ sĩ Hữu Tiến viết: "Bạn hẹn mình 2 lần, nói lâu quá rồi không gặp. Mình nói đang bận, chờ mình quay xong phim sẽ gặp. Những dòng tin nhắn còn đây. Bạn còn nhiều thứ dang dở, có những cuộc hẹn lỡ một chút là không còn gặp lại nữa".

Theo VNExpress, Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TP HCM - cho biết diễn viên qua đời vì đột quỵ sau khi tập thể dục, được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. "Hết thảy nghệ sĩ chúng tôi đều bàng hoàng", bà nói

Ngọc Trinh sinh năm 1974, là diễn viên sân khấu lẫn truyền hình. Chị từng được khán giả yêu thích qua vai Vy trong phim truyền hình Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất - Mùi ngò gai. Năm 2011, chị theo học khóa đạo diễn và lập nhóm kịch riêng. Năm 2014, chị hợp tác với Nhà hát kịch TP HCM dàn dựng các vở: Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu...

Diễn viên từng đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở Đời như ý), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở 49 ngày yêu), giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong Trái tim mùa thu). Năm 2009, Ngọc Trinh kết hôn với nhà sản xuất phim Kim Se Hyuk (Hàn Quốc). Chị vừa diễn kịch, đóng phim, đồng thời tham gia một số game show với vai trò giám khảo, sản xuất.

