Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

Tin tức giải trí 28/08/2025 11:28

Giọng ca 'Gangnam Style' Psy đang bị điều tra vì phạm Luật y tế khi nhận thuốc hướng thần được kê đơn thông qua bên thứ 3 mà không trực tiếp đến bệnh viện.

Theo báo VOV dẫn tin từ KBS vào ngày 27/8, Sở Cảnh sát quận Seodaemun ở Seoul đã bắt giữ và mở cuộc điều tra Psy về tội vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc.

Cảnh sát đã tìm thấy manh mối cho thấy Psy được kê đơn thuốc hướng thần, cụ thể là Xanax và Stilnox, tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul mà không được tư vấn trực tiếp từ năm 2022 đến nay. Nam ca sĩ đã nhờ quản lý đến lấy thuốc thay. Bác sĩ kê đơn thuốc cho nam ca sĩ cũng đang bị điều tra.

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ - Ảnh 1
Psy bị nghi ngờ nhận đơn thuốc cho các loại thuốc hướng thần “Xanax” và “Stilnox” tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul kể từ năm 2022. Ảnh: VOV. 

Theo nguyên tắc, thuốc hướng thần phải do chính bệnh nhân nhận, và việc lấy thuốc thay cho người khác bị nghiêm cấm, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Vi phạm nguyên tắc này có thể dẫn đến án tù lên đến một năm hoặc tiền phạt dưới 10 triệu won.

Liên quan đến vụ việc, vào ngày 28/8, phía Psy thừa nhận thông tin trên: "Việc để người khác nhận thuốc ngủ theo đơn là một sai sót và thiếu sót rõ ràng. Chúng tôi xin lỗi. Tuy nhiên, họ đã làm rõ rằng đó là "nhận ủy quyền" chứ không phải "đơn thuốc ủy quyền". Psy đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của các chuyên gia y tế. Thuốc được sử dụng dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế theo đúng liều lượng quy định và không có đơn thuốc ủy quyền nào".

Phía nam ca sĩ thừa nhận rằng trong một số trường hợp, có bên thứ ba đã thay mặt PSY nhận thuốc từ bệnh viện. “Đây là một sai lầm và thiếu sót trong khâu quản lý. Chúng tôi xin lỗi công chúng vì đã gây ra lo ngại”, thông báo nhấn mạnh.

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ - Ảnh 2
Psy chỉ nhận lỗi để người khác lấy thay thuốc, phủ nhận cáo buộc kê đơn sai quy trình. Ảnh: Yonhap.

Theo báo Tiền Phong, bác sĩ kê đơn các loại thuốc trên cũng đang bị điều tra. Người này được cho là phủ nhận cáo buộc, khẳng định việc điều trị được thực hiện từ xa.

Xanax là thuốc dùng để điều trị rối loạn lo âu và làm giảm triệu chứng, trong khi Stilnox là thuốc kê đơn có hiệu quả trong việc điều trị ngắn hạn chứng mất ngủ ở người trưởng thành. Cả hai đều là thuốc hướng thần, cần có chẩn đoán và đơn thuốc của bác sĩ.

Theo luật pháp Hàn Quốc, thuốc hướng thần chỉ có thể được kê đơn sau khi tham khảo ý kiến ​​trực tiếp của bác sĩ và bệnh nhân thường phải tự đi lấy thuốc. Chỉ trong những trường hợp rất hạn chế, chẳng hạn như thông qua các thành viên gia đình trực hệ hoặc người chăm sóc, mới được phép lấy thuốc thay.

Psy, tên thật là Park Jae Sang, sinh năm 1977 tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2001, được nhớ đến với hình ảnh hài hước, tự giễu.

Năm 2012, anh phát hành bài hát "Gangnam Style" và trở thành hiện tượng toàn cầu, trở thành MV đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ lượt xem. Sau đó, anh cho ra mắt "Gentleman" (2012), "Hangover" (2014), "Dadd"y (2015)...

HLV Park Hang-seo mới đây đã có những chia sẻ về công việc cùng bóng đá Việt Nam trên tờ Newsis (Hàn Quốc).

