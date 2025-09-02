Trên mạng xã hội, các đồng nghiệp, khán giả gửi lời tiễn biệt, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh. Trước khi mất, nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô cũng chăm chỉ cập nhật các bài đăng trên mạng xã hội.

Theo ZNews , tối 1/9, thông tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến các nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng. Theo cáo phó, nữ diễn viên qua đời vào sáng 1/9, tại TP.HCM. Lễ tang diễn ra từ tối cùng ngày đến 4/9. Sau đó, thi thể của Ngọc Trinh sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Bài đăng cuối của Ngọc Trinh trên trang cá nhân là vào ngày 18/8. Trong đó, cô chia sẻ một clip đi chơi cùng bạn bè. Ít ngày trước đó, Ngọc Trinh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, đi diễn ở nhiều tỉnh, thành phố.

Hình ảnh Ngọc Trinh trong một talk show gần đây. Nữ diễn viên được yêu mến vì tính cách vui vẻ, tích cực và nhiều năng lượng. Trong một bài phỏng vấn, Ngọc Trinh cho biết dù công việc bận rộn, cô vẫn chăm chỉ vào phòng tập gym, chú trọng chế độ ăn uống và chăm sóc bản thân, giữ sức khỏe.

Theo báo Dân Việt, sự ra đi của Ngọc Trinh khiến giới nghệ sĩ và công chúng vô cùng thương tiếc. Dưới bài đăng của gia đình, nhiều đồng nghiệp như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi... bày tỏ nỗi xót xa.

Nghệ sĩ Hữu Tiến viết: anh và Ngọc Trinh từng hẹn gặp nhau hai lần nhưng đều lỡ dở vì công việc. “Những dòng tin nhắn còn đây, bạn còn nhiều thứ dang dở. Có những cuộc hẹn lỡ một chút là không còn gặp lại nữa”, anh nghẹn ngào.

Ngọc Trinh sinh năm 1974, là diễn viên sân khấu và truyền hình, được khán giả yêu thích qua vai Vy trong Mùi ngò gai – bộ phim hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc. Năm 2011, chị theo học khóa đạo diễn và lập nhóm kịch riêng. Ba năm sau, chị hợp tác với Nhà hát Kịch TP.HCM dàn dựng nhiều vở diễn như Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu...

Trong sự nghiệp, chị từng đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong Đời như ý), giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong Trái tim mùa thu) và giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, với vở 49 ngày yêu). Năm 2009, chị kết hôn với nhà sản xuất phim Hàn Quốc Kim Se Hyuk. Ngoài diễn kịch và đóng phim, chị còn tham gia game show với vai trò giám khảo, sản xuất.