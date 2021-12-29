Ngọc Trinh chìm nghỉm, hoàn toàn "không có cửa" khi đọ sắc cùng Hoa hậu Tiểu Vy và Phạm Hương

Hai lần đọ sắc cùng Tiểu Vy và Phạm Hương, Ngọc Trinh trở nên lu mờ cả về thần thái lẫn nhan sắc.

Ngọc Trinh vốn là mỹ nhân xuất hiện ở đâu cũng chiếm "spotlight" nhờ vẻ ngoài gợi cảm, phong cách hở hang táo bạo. Thế nhưng, khi đứng cạnh những người đẹp khác của Vbiz thì chưa chắc cô đã là người "thắng thế".

Điển hình là hai lần Ngọc Trinh đọ sắc bên Hoa hậu Phạm Hương và Hoa hậu Tiểu Vy. Trong những lần chung khung hình tại sự kiện, Ngọc Trinh bỗng trở nên nhạt nhòa, lép vế hẳn so với vẻ đẹp, thần thái và độ gợi cảm của hai nàng Hậu.

Khi chụp ảnh chung với Tiểu Vy, Ngọc Trinh dù vẫn xinh đẹp nhưng không mang thần thái sang trọng, rạng rỡ bằng nàng Hậu kém cô 11 tuổi. Gương mặt sắc nét, khí chất toát ra đầy tự nhiên của Tiểu Vy hoàn toàn áp chế dù Ngọc Trinh trang điểm đậm hơn.

So với Tiểu Vy, Ngọc Trinh dù lép vế nhưng vẫn không bị dìm hàng. Còn đối với Hoa hậu Phạm Hương, Ngọc Trinh hoàn toàn trở nên nhạt nhòa, kém sắc khi đứng cạnh.

Trong bức ảnh này, Phạm Hương hoàn toàn chiếm "spotlight" khi nổi bật hơn hẳn Ngọc Trinh cả về chiều cao lẫn nhan sắc. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 diện trang phục kín đáo, thanh lịch, thần thái cũng được nhận xét sang chảnh và sắc sảo. Trong khi đó "nữ hoàng nội y" diện chiếc váy cắt xẻ táo bạo vẫn không toát lên vẻ thu hút.

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