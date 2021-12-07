Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30

Tin tức giải trí 07/12/2021 17:07

Hiện Hoàng Thùy sở hữu số đo 3 vòng là 82-60-94, tiệm cận với chỉ số vàng 90-60-90. Hoàng Thùy chia sẻ, thời gian qua cô tập trung vào chế độ ăn dinh dưỡng, tăng lượng thịt và uống các loại vitamin, sữa bổ trợ các bài tập tăng cơ.

Sau thời gian dài tập luyện khá chăm chỉ, tăng cân để có thân hình lý tưởng, mới đây, á hậu Hoàng Thùy không ngại tung bộ ảnh mới nhất với bikini để khoe vóc dáng chuẩn và gợi cảm.

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30 - Ảnh 1

Với bộ ảnh bikini này, Á hậu Hoàng Thùy biến hóa linh hoạt khi vừa thể hiện vẻ đẹp nữ tính đậm chất beauty queen, vừa khẳng định cá tính mạnh mẽ, bản lĩnh và có chút gai góc thông qua hai concept chụp ảnh.

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30 - Ảnh 2

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30 - Ảnh 3

Diện bikini kết hợp với phụ kiện găng tay mang chất liệu, màu sắc tương đồng, cô vừa thể hiện được sự cá tính vừa khoe khéo được hình thể cuốn hút.

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30 - Ảnh 4

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30 - Ảnh 5

Ở mọi góc tạo dáng, cô đều trưng phô được đường cong nóng bỏng.

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30 - Ảnh 6

Từ một cô nàng gày gò, cá tính của làng mẫu, Hoàng Thùy dần "lột xác" thành mỹ nhân nóng bỏng, khỏe khoắn khi tìm kiếm cơ hội ở các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế.

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30 - Ảnh 7

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30 - Ảnh 8

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30 - Ảnh 9

 

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Từ khóa:   Hoàng Thùy Á hậu Hoàng Thuỳ #Ca sỹ sexy

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