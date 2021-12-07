Sau thời gian dài tập luyện khá chăm chỉ, tăng cân để có thân hình lý tưởng, mới đây, á hậu Hoàng Thùy không ngại tung bộ ảnh mới nhất với bikini để khoe vóc dáng chuẩn và gợi cảm.

Với bộ ảnh bikini này, Á hậu Hoàng Thùy biến hóa linh hoạt khi vừa thể hiện vẻ đẹp nữ tính đậm chất beauty queen, vừa khẳng định cá tính mạnh mẽ, bản lĩnh và có chút gai góc thông qua hai concept chụp ảnh.

Diện bikini kết hợp với phụ kiện găng tay mang chất liệu, màu sắc tương đồng, cô vừa thể hiện được sự cá tính vừa khoe khéo được hình thể cuốn hút.

Ở mọi góc tạo dáng, cô đều trưng phô được đường cong nóng bỏng.

Từ một cô nàng gày gò, cá tính của làng mẫu, Hoàng Thùy dần "lột xác" thành mỹ nhân nóng bỏng, khỏe khoắn khi tìm kiếm cơ hội ở các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế.