Chồng chở con 5 tuổi đi đón vợ, đau lòng khi phát hiện vợ thuê trọ ở cùng người tình

Xã hội 07/12/2021 06:21

Quá bức xúc vì sự trơ trẽn của  kẻ thứ ba, anh chồng đã không kìm nén được sự tức giận của mình

Mới đây đoạn clip chồng chở con lên nhà trọ thăm vợ nhưng cuối cùng lại bắt quả tang vợ ngoại tình đang được dư luận quan tâm. Điều đáng trách là khi đến đây thuê trọ, người vợ khai báo với chủ trọ rằng mình và người tình hiện đang là vợ chồng. Sau khi sự thật được phơi bày, người chồng đã vô cùng bức xúc vì đã quá tin tưởng vợ mình.

Theo tường thuật của người chồng: "Tao nghĩ nó chỉ tức tao vì nợ nần thì nó bỏ lên đây ở thôi. Thương vợ, sáng tao vẫn chở con tới đây để đưa mẹ đi ăn sáng. Đến thì thấy hai đôi dép, bắt quả tang luôn thấy hai đứa đang ngủ trong phòng...từ tối qua".

Chồng chở con 5 tuổi đi đón vợ, đau lòng khi phát hiện vợ thuê trọ ở cùng người tình - Ảnh 1

Ông chồng không ngừng phân trần, bóc mẽ sự việc với những người bạn có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, người vợ và gã đàn ông kia vẫn quyết giữ im lặng. Chứng kiến sự việc, bé trai hoang mang, bật khóc nức nở đòi mẹ bế.

Không chỉ biết rõ về lai lịch của nhân tình, người chồng còn phân tích cặn kẽ cho kẻ thứ 3 nghe: "Anh T. à! nó là đứa đã có chồng con rồi. Bây giờ anh về cũng được chả sao hết. Tôi cũng là đàn ông cũng như anh thôi. Anh đi về đi, về cũng được, giải quyết văn minh chỉ có loại không có văn hóa thì mới lăng loàn như thế", người chồng bức xúc nói.

Đáp lại, phía tình địch vẫn im lặng, điềm nhiên ngồi hút thuốc không có chút phản ứng gì. Thấy vậy, người thân của ông chồng bức xúc hỏi: "Em hỏi anh nhá, anh biết là nó có chồng con chưa? biết chưa?"

Tuy nhiên, gã nhân tình vẫn chọn kế sách lặng thinh là vàng, thái độ vênh váo không thèm đếm xỉa. Quá phẫn nộ, ông chồng lao đến đá vào mặt tình địch.

Sự việc gây náo loạn vào buổi sáng. Chứng kiến sự việc, chủ xóm trọ đến phân trần: "Nó mới đến đây có 3 ngày thôi nó kêu là thuê có 2 vợ chồng và 2 đứa con ở nhưng có 1 đứa con ở thôi, nay ông kia mới đến 1 lần".

Chồng chở con 5 tuổi đi đón vợ, đau lòng khi phát hiện vợ thuê trọ ở cùng người tình - Ảnh 2

Chỉ sau vài phút diễn ra sự việc, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, người chồng vội chạy đến trình bày.

Đoạn clip hơn 3 phút ghi lại sự việc khiến dân tình dậy sóng. Gây bất bình nhất là hình ảnh đứa con nhỏ phải chứng kiến toàn bộ sự việc bố chửi đánh mẹ, mẹ thì phản bội...

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