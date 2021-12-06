Ngọc Trinh làm chao đảo MXH với hình ảnh nóng bỏng hết cỡ, nhưng lại vô tình lộ khuyết điểm này

Nữ hoàng nội nóng bỏng là thế nhưng cũng có lúc vô tình lộ khuyết điểm hình thể khiến cư dân mạng choáng váng.
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Ngọc Trinh được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của showbiz Việt. Tự tin với sắc vóc chuẩn, người đẹp gốc Trà Vinh thường xuyên phô diễn hình thể kèm những chia sẻ bí quyết làm đẹp cho chị em.
Mới đây cô đã đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh tập luyện yoga, khoe body nóng bỏng cùng làn da trắng sứ không tỳ vết. Ngoài vòng một gợi cảm, "bờ mông đào" nảy nở của người đẹp cũng khiến cư dân mạng không thể rời mắt.
Với những hình ảnh nóng bỏng như thế này thì Ngọc Trinh xứng đáng được gọi là người đẹp "siêu vòng ba" không thua kém chị em nào.
Nhờ tập luyện chăm chỉ nên rãnh lưng của người đẹp vô cùng hoàn hảo và gợi cảm.
Tuy nhiên cô lại vô tình lộ khuyết là vùng xương sườn khá kì dị. Ở góc nghiêng, trong một vài khoảnh khắc, phần bụng hóp lại, phần xương sườn nhô ra tạo nên hình thù khá lạ mắt.