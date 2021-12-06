Ngọc Trinh làm chao đảo MXH với hình ảnh nóng bỏng hết cỡ, nhưng lại vô tình lộ khuyết điểm này

Ngọc Trinh được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của showbiz Việt. Tự tin với sắc vóc chuẩn, người đẹp gốc Trà Vinh thường xuyên phô diễn hình thể kèm những chia sẻ bí quyết làm đẹp cho chị em.

Mới đây cô đã đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh tập luyện yoga, khoe body nóng bỏng cùng làn da trắng sứ không tỳ vết. Ngoài vòng một gợi cảm, "bờ mông đào" nảy nở của người đẹp cũng khiến cư dân mạng không thể rời mắt.