Angela Phương Trinh 'ngoan cố' đăng clip mẹ ăn giun đất để trị Covid-19 dù đã bị phạt 7,5 triệu

Thời gian qua, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã xử phạt diễn viên Angela Phương Trinh số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật việc chữa trị COVID-19 bằng giun đất. Tuy nhiên có vẻ như Angela Phương Trinh vẫn không hề thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. Mới đây nữ diễn viên lại tiếp tục đăng tải clip mẹ mình ăn giun đất để chữa trị Covid-19 khiến nhiều người phẫn nộ, thậm chí lên án.

Cụ thể, Angela Phương Trinh cho biết, mẹ cô mắc Covid-19 vào ngày 25/11/2021 vừa qua. Sau đó, bà đã sử dụng giun đất (địa long) để chưa bằng các cách như: "Mẹ Trinh tự uống 1 ngày gần 150 viên địa long chia làm 3 lần uống trong ngày và mẹ nấu trà thập toàn gồm địa long khô, cỏ mực, đỗ đen, táo đỏ, sắc 3 bát còn 1 bát và mẹ đã uống được 3 bát trong ngày"... Cùng với đó, trong đoạn clip được cô mới đăng tải (6/12/2021) thì mẹ của Angela Phương Trinh còn đang ăn cháo được nấu từ giun đất.

Theo như nội dung chia sẻ của Angela Phương Trinh, mẹ cô đã khỏi bệnh sau 3 ngày chữa trị bằng giun đất (địa long).

Trước thông tin này, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ bởi không chỉ đăng tin sai sự thật 1 lần mà dù đã từng bị phạt 7,5 triệu đồng vì vấn đề này, bị lên án nhiều lần, Angela Phương Trinh vẫn "ngoan cố" đăng tiếp. Một số dân mạng tỏ ra rất khó chịu và cho rằng cô quá "lì".

Hành động trên nhận phải làn sóng chỉ trích từ nhiều cư dân mạng, nhưng Angela Phương Trinh không hề có dấu hiệu ngưng lại suốt vài tháng sau đó.