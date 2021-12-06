Thùy Tiên cho biết Khi nghe mình vào top 2, cô rất bất ngờ đến mức không nghĩ thêm được gì khác. "Đến giờ, tôi cũng vẫn thấy lâng lâng. Đến lúc ngồi xem lại những video ghi hình, tôi mới biết khoảnh khắc ấy, mọi người ở trường quay gọi tên "Việt Nam" rất nhiều. Chiến thắng này là minh chứng cho việc nếu cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cho điều gì đó thì chắc chắn chúng ta chắc chắn đạt được thành quả. Tôi mong mình có thể truyền cảm hứng để mọi người nỗ lực chinh phục giấc mơ của mình ngay bây giờ".

Ngay sau khi đăng quang, cô đã lập tức gọi điện cho các anh chị trong công ty quản lý, chuyên gia trang điểm cũng như gia đình mình. Đây là những người đã luôn bên cạnh ủng hộ Thùy Tiên suốt từ ngày đầu.

Tân Hoa hậu cho biết thêm: "Tôi biết ơn những người đã đi cùng mình ngay từ những ngày đầu, khi fanclub chỉ có vài chục người. Khi tôi bị chỉ trích, chê bai khi trao danh hiệu Miss Grand Vietnam, các bạn vào từng dòng bình luận ác ý để bảo vệ tôi. Suốt những ngày tham gia cuộc thi, dù mệt mỏi hay thiếu ngủ, chỉ cần nghĩ đến những tình cảm đó, tôi lại có thêm động lực cố gắng, sao cho xứng đáng với sự yêu thương và ủng hộ của mọi người".

Mặc dù sau mọi cuộc thi có nhiều tin đồn vô lý xuất hiện nhưng Thùy Tiên vẫn tự tin trả lời rằng: "Nếu thật sự có thể mua giải, tôi đã không cần phải vất vả, cố gắng đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Điều tôi tự hào nhất là mình đã trở thành cô gái mạnh mẽ, tử tế. Thùy Tiên hôm nay không còn là cô bé 17, 18 tuổi non nớt, tôi đã vượt qua nhiều khó khăn, chông gai trong cuộc sống. Tôi hiểu điều gì nên nghe, điều gì cần bỏ ngoài tai và học được cách tiếp thu sự đóng góp để hoàn thiện bản thân mình".

Để được đứng trên bục vinh quang như ngày hôm nay, Thùy Tiên cho biết năm 18 tuổi, cô tự đi làm, kiếm tiền. Khởi điểm của là những công việc rất nhỏ như phục vụ quán, lễ tân spa, lễ tân khách sạn, làm mẫu trang điểm... Giai đoạn sau khi thi đại học, Thùy Tiên nhận đến hai công việc, mỗi ngày làm 17, 18 tiếng. Tân Hoa hậu may mắn vì có chút ngoại hình, cộng thêm biết ngoại ngữ nên thu nhập khá cao. Hai tháng làm việc góp lại cũng đủ tiền đóng học phí một năm.

Trong một năm nhiệm kỳ tại Thái Lan, Thùy Tiên cho biết: "Tôi mong mình trở thành một Hoa hậu Hòa bình Thế giới có thể khiến người Việt Nam tự hào, đồng thời lan tỏa thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực đến nhiều nơi trên thế giới. Những sự ủng hộ từ trong hay ngoài nước đều là động lực thúc đẩy tôi cố gắng, chứng minh mình xứng đáng với chiếc vương miện này".