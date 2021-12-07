Mới đây, hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh có đăng tải một số hình ảnh trên trang cá nhân. Người đẹp khoe sắc vóc hoàn hảo trong thiết kế áo tắm 2 mảnh màu hồng bắt mắt. Bộ trang phục có kích thước vừa phải, khéo khoe được đặc điểm hình thể điểm 10 của Lương Thùy Linh.

Lương Thuỳ Linh từng tiết lộ bản thân thích thay đổi hình ảnh gợi cảm, trưởng thành hơn nhưng mẹ cô thì không. Vốn sinh ra trong gia đình truyền thống và có học thức, người đẹp chia sẻ mẹ cô khá khắt khe trong việc ăn mặc của con cái. Bởi vậy khi diện bikini lần này, Lương Thuỳ Linh còn phải thốt lên lời xin lỗi mẹ.

Dù chỉ mới đăng quang hơn 2 năm đăng quang nhưng nàng hậu Cao Bằng đã có sự vượt bậc và hoàn thiện về nhan sắc, vóc dáng lẫn thần thái. Đó là kết quả của sự nỗ lực thăng hạng hơn trong mắt công chúng của nàng hậu. Được biết, hiện tại người đẹp sinh năm 2000 có số đo 3 vòng 89-62-92 (cm) và đôi chân dài 1m22 được ví như "báu vật tạo hóa". Chính vì thế Lương Thùy Linh vẫn thường được mệnh danh là "Hoa hậu có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất lịch sử", “Hoa hậu đẹp nhất Cao Bằng”…

Để có được hình thể “vạn người mê”, Lương Thuỳ Linh đã rất chăm chút tập luyện. Chia sẻ thêm về điều này, Lương Thuỳ Linh tiết lộ: "Linh chú trọng việc tập thể thao, cố gắng duy trì nhịp độ tập mỗi ngày. Những lúc ở nhà hay cả khi đi du lịch, đi công tác, Linh cũng đều dành 45 phút tới 1 tiếng để chạy bộ, tập một số bài tập phù hợp với cơ thể. Linh tập xen kẽ, tập các bài kiểu cardio để đốt mỡ, và tập cả cơ nữa. Ngày 2 tiếng tập thì sẽ dành 1 tiếng body combat 1 tiếng tập cơ. Chủ yếu tập chân, mông và bụng. Tập thể dục không chỉ giúp body săn chắc, thoải mái diện những item yêu thích mà còn giúp tinh thần sảng khoái hơn" - Lương Thuỳ Linh chia sẻ.

Cùng với đó, Lương Thùy Linh tập thêm bộ môn yoga. Không nhanh, mạnh như gym nhưng yoga cũng có khả năng đốt cháy calo, cân bằng năng lượng nạp vào và tiêu hao. Ngoài ra, đây còn được xem là phương pháp rèn luyện tốt cho cả tinh thần để con người thư giãn, hạn chế căng thẳng.

Về chế độ ăn uống, Lương Thùy Linh cân bằng các nhóm chất, không nhất thiết giảm cân là phải ăn kiêng khắt khe. Ngoài ra, cô còn có niềm yêu thích đặc biệt với nấu nướng nên vẫn thường chuẩn bị các món ăn cho mình. Bên cạnh các món mặn, Lương Thùy Linh còn làm các món lành mạnh thích hợp giữ dáng như sữa hạt, sữa chua ăn cùng các loại hạt.

Ngoài ra, cô uống thêm nước ép để cung cấp vitamin, detox cơ thể, hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da. Công thức của người đẹp gồm táo, cần tây, dưa chuột. Lương Thùy Linh từng chia sẻ nước ép sẽ không có mùi cần tây nhiều vì táo và dưa chuột có khả năng át mùi.