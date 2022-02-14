Ngọc Trinh rực lửa trong bộ đồ nội y, 3 vòng căng đét đâu ra đó

Tin tức giải trí 14/02/2022 17:53

Trở lại trong bộ đồ nội y, Ngọc Trinh khiến dân tình phát choáng vì độ nóng bỏng của mình.

Trong showbiz Việt hiện nay, Ngọc Trinh là mỹ nhân sở hữu lượng người theo dõi hùng hậu top 1 trên các nền tảng xã hội. Từ Tiktok tới Instagram hay facebook, cô nàng đều phủ sóng các tấm hình thu hút lượng tương tác khủng. Bởi vậy nê mỗi bộ hình thời trang của người đẹp Trà Vinh đều có giá trị vô cùng lớn. 

 Từ giao thừa của Tết dương cho tới nay, Ngọc Trinh đã có bao phen trồi sụt phong cách thất thường. Hết chọn đồ đi sự kiện ra mắt phim lớn của Diệu Nhi bị chê phèn đến việc kín như bưng suốt mùa Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, chuỗi ngày gây tụt cảm xúc đó đã chấm dứt bằng màn khoe dáng rực lửa trong thiết kế nội y nhân ngày Lễ tình nhân.

Ngọc Trinh rực lửa trong bộ đồ nội y, 3 vòng căng đét đâu ra đó - Ảnh 1
Ngọc Trinh rực lửa trong bộ đồ nội y, 3 vòng căng đét đâu ra đó - Ảnh 2
Ngọc Trinh rực lửa trong bộ đồ nội y, 3 vòng căng đét đâu ra đó - Ảnh 3
Ngọc Trinh rực lửa trong bộ đồ nội y, 3 vòng căng đét đâu ra đó - Ảnh 4
Ngọc Trinh rực lửa trong bộ đồ nội y, 3 vòng căng đét đâu ra đó - Ảnh 5

Dẫu có nhiều ý kiến trái chiều về những câu nói của cô nàng trên mạng xã hội nhưng xét riêng về phong cách, Ngọc Trinh đang ngày càng lên tay và khẳng định được chất riêng của mình trong showbiz rộng lớn. Các concept thời trang của người đẹp có rất nhiều sự đầu tư dù đó là streetstyle hay chụp hình studio. "Gà cưng" của Vũ Khắc tiệp đã bước vào tuổi U35 và cô cũng làm mới bản thân với đa dạng phong cách váy áo.

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