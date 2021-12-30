Nữ thần gợi cảm Dương Liễu Thanh: nuối tiếc một điều khi đóng cảnh nóng

Những năm gần đây, TVB thường khiến khán giả "nhức mắt" bởi loạt cảnh mỹ nhân của hãng phim lớn nhất Hồng Kông khỏa thân toàn tập trên màn ảnh, thậm chí còn dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu. Trong số đó, cảnh Dương Liễu Thanh bán khỏa thân, khoe lưng trần quyến rũ trong bộ phim Giải Quyết Sư đã khiến cư dân mạng sốt rần rần suốt một thời gian dài. Cảnh nóng này đã giúp tên tuổi của nữ người mẫu lấn sân diễn xuất được đông đảo mọi người chú ý.

Giải Quyết Sư do giám chế kỳ cựu Lưu Gia Hào chịu trách nhiệm sản xuất, có sự góp mặt của các diễn viên như: Vương Hạo Tín, Đường Thi Vịnh, Phùng Doanh Doanh, Trương Văn Hy, Trương Dĩnh Khang, Lý Thiên Tường. Dù được đánh giá là có nội dung tốt nhưng những cảnh nóng gắn mác 18+ trong phim đã khiến Giải Quyết Sư luôn gây tranh cãi.

Trong phim, Dương Liễu Thanh đảm nhận vai Tracy - một cô thư ký xinh đẹp, quyến rũ, lẳng lơ và có đời sống tình ái phức tạp. Vì vậy, người đẹp họ Dương thường xuyên có những cảnh quay thân mật với các bạn diễn nam.

Cảnh tắm chung của Dương Liễu Thanh và Lý Thiên Tường trở thành đề tài nóng khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi bởi người đẹp không chỉ khoe vòng 1 và lưng trần quyết rũ mà còn có nhiều hành động "ưỡn ẹo" bên bạn diễn.

Dương Liễu Thanh từng chia sẻ với truyền thông rằng cô cảm thấy rất áp lực và hồi hộp bởi đây là cảnh quay gợi cảm nhất từng thực hiện từ trước đến nay.

Tuy nhiên, Dương Liễu Thanh khẳng định cô không khỏa thân 100% trong cảnh quay này: "Rất nhiều người đã hỏi rằng tôi có khỏa thân khi quay cảnh tắm không, thực tế là không. Tôi đã mặc nội y màu nude và quần legging. Ngoại trừ lúc quay hình, trong suốt thời gian chuẩn bị đàn anh Lý Thiên Tường lúc nào cũng nhìn lên trần nhà để tôi không cảm thấy xấu hổ.

Sau cảnh quay, tôi chỉ ước là mình có thân hình hoàn hảo hơn nữa để lên hình được đẹp hơn. Nếu lần sau may mắn có được cảnh nóng như vậy, tôi sẽ chú ý chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn."

Khi được hỏi có ngại việc khán giả luôn nhớ tới Dương Liễu Thanh với hình ảnh nữ diễn viên sexy, nóng bỏng trong những cảnh 18+, cô mạnh mẽ trả lời là không. Tuy nhiên, cô hứa sẽ cố gắng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Cô tâm sự: "Tôi chỉ là diễn viên tay ngang. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều cố gắng trau dồi khả năng thể hiện trước máy quay của mình sao cho tự nhiên và chân thực nhất."

"Nữ thần gợi cảm"

Dương Liễu Thanh là người mẫu, diễn viên, MC. Người đẹp sinh năm 1987 chính thức bước chân vào con đường diễn xuất từ năm 2017. Vai diễn đầu tay Jenny - một trong những tình nhân của Lăng Thừa Phong (Huỳnh Tông Trạch) trong Sóng Gió Gia Tộc 3 của cô nhận được lời khen ngợi ở cả ngoại hình và diễn xuất. Cũng nhờ nhân vật ấn tượng này mà Dương Liễu Thanh thường được khán giả nhắc tới với biệt danh "nữ thần gợi cảm", "bạn gái quyến rũ nhất màn ảnh của Huỳnh Tông Trạch".

Dương Liễu Thanh còn góp mặt trong các bộ phim Bằng Chứng Thép 4, Nghịch Thiên Kỳ Án nhưng cô thư ký Tracy vẫn là nhân vật giúp tên tuổi của người đẹp 8X được nhắc tới nhiều nhất. Dương Liễu Thanh là một trong mỹ nhân có tương lai đầy hứa hẹn của TVB.

Ngoài đời, Dương Liễu Thanh thường lựa chọn những bộ quần áo thiên về vẻ đẹp phóng khoáng, gợi cảm. Cô xuất hiện ở các sự kiện trong những kiểu váy ngắn trên gối, xẻ tà hay có chi tiết xẻ ngực sâu để khoe vòng 1 quyến rũ và tôn lên đôi chân dài thon gọn. Để giữ được đáng người "chuẩn không cần chỉnh"...

Dương Liễu Thanh còn được công chúng ưu ái gọi danh xưng đả nữ. Bởi cô nàng từng học và luyện tập boxing, Vịnh Xuân, côn thuật trong nhiều năm. Người đẹp rất thích thể thao, đặc biệt là bộ môn cảm giác mạnh lướt ván. Dáng người săn chắc, cân đối và 3 vòng cực chuẩn của Dương Liễu Thanh khiến công chúng phải ngưỡng mộ.

Theo Sina, Dương Liễu Thanh "lọt mắt xanh" khá nhiều giám chế nổi tiếng của Hồng Kông: "Dương Liễu Thanh đang có được hảo cảm từ các nhà sản xuất nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Cô ấy hoàn toàn có thể tiến xa hơn trong tương lai."