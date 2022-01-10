Choáng ngợp với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy của Á quân Vietnam Fitness Model 2021 Nguyễn Kim Phụng

Tin tức giải trí 10/01/2022 07:30

Kim Phụng tiết lộ cô thực hiện chế độ ăn cắt giảm tinh bột, tăng cường rau xanh, trái cây và duy trì thói quen uống 2 lít nước/ngày. Điều này sẽ giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, tăng lượng calo đốt cháy và giúp cho da được khỏe đẹp.

Mới đây, chung kết cuộc thi Người mẫu Thể hình Việt Nam 2021 đã chính thức được tổ chức tại khu du lịch Happy Land, Long An.

Choáng ngợp với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy của Á quân Vietnam Fitness Model 2021 Nguyễn Kim Phụng - Ảnh 1

Với lợi thế về chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng chuẩn (86-61-90), "chân dài" Nguyễn Kim Phụng (sinh năm 1993, đến từ Đồng Nai) được đánh giá là một trong những cái tên tiềm năng tại Vietnam Fitness Model 2021 (Người mẫu Thể hình Việt Nam). Chung cuộc, Kim Phụng xuất sắc giành ngôi vị Á quân 2 tại cuộc thi. Không những vậy, cô còn giành được các giải thưởng phụ: Miss Media, Top 3 Best Body và Top 3 Fashion.

Choáng ngợp với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy của Á quân Vietnam Fitness Model 2021 Nguyễn Kim Phụng - Ảnh 2

Xuất sắc giành nhiều danh hiệu tại cuộc thi, Kim Phụng khẳng định, đây chắc chắn là bước đệm để người đẹp phát triển bản thân và mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai. Sau Vietnam Fitness Model, người đẹp Đồng Nai sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế trong thời gian tới. 

Choáng ngợp với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy của Á quân Vietnam Fitness Model 2021 Nguyễn Kim Phụng - Ảnh 3

Trước khi tham gia cuộc thi Người mẫu Thể hình Việt Nam 2021 (Vietnam Fitness Model 2021), Kim Phụng từng lọt chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2018. Người đẹp này từng tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh quốc tế tại trường Đại học công nghiệp TP. HCM (IUH).

Choáng ngợp với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy của Á quân Vietnam Fitness Model 2021 Nguyễn Kim Phụng - Ảnh 4

Kim Phụng sở hữu chiều cao ấn tượng, ngoại hình đẹp và gương mặt ưa nhìn. Đây là lợi thế lớn để cô nàng tiến thân trong showbiz Việt.

Choáng ngợp với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy của Á quân Vietnam Fitness Model 2021 Nguyễn Kim Phụng - Ảnh 5

Để giữ hình thể đẹp, Kim Phụng đặc biệt duy trì chế độ tập luyện đều đặn mỗi ngày. Ngoài ra, cô còn rất chú trọng tới việc uống đủ 2 lít nước để thúc đẩy trao đổi chất.

Choáng ngợp với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy của Á quân Vietnam Fitness Model 2021 Nguyễn Kim Phụng - Ảnh 6

Á quân Vietnam Fitness Model 2021 Kim Phụng tiết lộ thực hiện chế độ ăn cắt giảm tinh bột, tăng cường rau xanh, trái cây. Điều này sẽ giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, tăng lượng calo đốt cháy và giúp cho da được khỏe đẹp.

Choáng ngợp với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy của Á quân Vietnam Fitness Model 2021 Nguyễn Kim Phụng - Ảnh 7

Ảnh: Tổng hợp

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