Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 17/10, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đang xác minh, lập hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi chém đứt lìa bàn tay người khác.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16/10, sau khi uống rượu say, anh C. (40 tuổi, ở xã Tân Hương, Đồng Tháp) đến phòng trọ của chị Y. (35 tuổi, ở xã Chợ Mới, An Giang) để nói chuyện.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Tại đây, anh C. trêu ghẹo và có lời nói khiếm nhã với chị Y. Sau đó, chị Y. gọi điện cho chồng là T.V.H.E (33 tuổi, ở ấp Bình Đông 2, xã Bình Thạnh Đông, An Giang) kể lại vụ việc.

Tức giận, anh E. mang hung khí đi tìm C. nói chuyện. Khi đến xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, E. nhìn thấy C. ngồi ăn hủ tiếu gõ ven đường.

Theo thông tin báo Người Lao Động, gặp C. đang ngồi trong một quán ăn thì H.E đi vào nói chuyện. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, H.E dùng hung khí mang theo chém nhiều nhát vào người C. gây thương tích và đứt lìa bàn tay trái.

Đối tượng T.V.H.E (33 tuổi, ở ấp Bình Đông 2, xã Bình Thạnh Đông, An Giang). Ảnh: Báo Người Lao Động.

Sau khi gây án, H.E rời khỏi hiện trường; còn C. được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương đã đến hiện trường tiến hành điều tra, xác định đối tượng gây án là H.E nên tiến hành vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, H.E đã đến Công an xã Tân Hương để đầu thú.

Vụ chém đứt lìa bàn tay người khác đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

