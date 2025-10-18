Đồng Tháp: Người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác

Đời sống 18/10/2025 13:02

Sau khi gây án, E. rời khỏi hiện trường; còn C. được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 17/10, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đang xác minh, lập hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi chém đứt lìa bàn tay người khác.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16/10, sau khi uống rượu say, anh C. (40 tuổi, ở xã Tân Hương, Đồng Tháp) đến phòng trọ của chị Y. (35 tuổi, ở xã Chợ Mới, An Giang) để nói chuyện.

Đồng Tháp: Người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Tại đây, anh C. trêu ghẹo và có lời nói khiếm nhã với chị Y. Sau đó, chị Y. gọi điện cho chồng là T.V.H.E (33 tuổi, ở ấp Bình Đông 2, xã Bình Thạnh Đông, An Giang) kể lại vụ việc.

Tức giận, anh E. mang hung khí đi tìm C. nói chuyện. Khi đến xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, E. nhìn thấy C. ngồi ăn hủ tiếu gõ ven đường.

Theo thông tin báo Người Lao Động, gặp C. đang ngồi trong một quán ăn thì H.E đi vào nói chuyện. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, H.E dùng hung khí mang theo chém nhiều nhát vào người C. gây thương tích và đứt lìa bàn tay trái.

Đồng Tháp: Người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác - Ảnh 2
Đối tượng T.V.H.E (33 tuổi, ở ấp Bình Đông 2, xã Bình Thạnh Đông, An Giang). Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Sau khi gây án, H.E rời khỏi hiện trường; còn C. được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương đã đến hiện trường tiến hành điều tra, xác định đối tượng gây án là H.E nên tiến hành vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, H.E đã đến Công an xã Tân Hương để đầu thú.

Vụ chém đứt lìa bàn tay người khác đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Khung. Tuy nhiên, Khung bỏ trốn khỏi địa phương.

Xem thêm
Từ khóa:   chém người bị thương tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Đồng Tháp: Người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác

Đồng Tháp: Người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Đúng 60 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp có số ĐẠI GIA, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Đúng 60 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp có số ĐẠI GIA, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tới thời giàu sang, ngồi không cũng phất, tiền về chật túi, năng lượng may mắn vây quanh

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tới thời giàu sang, ngồi không cũng phất, tiền về chật túi, năng lượng may mắn vây quanh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), 3 con giáp đón cơ may Phát Tài Phát Lộc, tiền về túi nhiều như thác đổ, vận đào hoa cực vượng, tài khí tăng cao

Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), 3 con giáp đón cơ may Phát Tài Phát Lộc, tiền về túi nhiều như thác đổ, vận đào hoa cực vượng, tài khí tăng cao

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Bàng hoàng nữ sinh bị bạn nam hành hung dã man, gọi là "con bán rau"

Bàng hoàng nữ sinh bị bạn nam hành hung dã man, gọi là "con bán rau"

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2025: Thị trường sụt giảm, nhưng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng vọt sát 160 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2025: Thị trường sụt giảm, nhưng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng vọt sát 160 triệu đồng

Xử phạt nữ tài xế ở Hà Nội để con gái trèo lên nóc ô tô đang chạy

Xử phạt nữ tài xế ở Hà Nội để con gái trèo lên nóc ô tô đang chạy

Thu nhập dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải đóng thuế

Thu nhập dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải đóng thuế