An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

Đời sống 18/10/2025 10:30

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Khung. Tuy nhiên, Khung bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 18/10, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy nã Lư Văn Khung (46 tuổi, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra của công an, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 17h ngày 28/2, Lư Văn Khung mang rìu sang nhà ông T.H.T. (39 tuổi, hàng xóm cạnh nhà) chém vào bàn tay trái của ông T..

Nạn nhân bị trọng thương và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Do vết thương chuyển biến nặng, gia đình đã chuyển ông T. lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Lư Văn Khung (46 tuổi, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đến ngày 3/3, ông T. xuất viện với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 12%. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Khung. Tuy nhiên, Khung bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Khung về tội Cố ý gây thương tích.

Công an tỉnh An Giang đề nghị bất kỳ người dân nào phát hiện đối tượng Lư Văn Khung ở đâu, báo ngay cho Công an tỉnh An Giang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, công an Hà Nội truy nã đối tượng chém trọng thương người khác rồi bỏ trốn. Cụ thể theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, do mâu thuẫn tình cảm, ngày 14/3/2024 tại khu vực xã Thịnh Liệt, Thanh Trì (cũ), Hà Nội, Tuấn Anh đã cầm dao chém nhiều nhát vào anh N (SN 1989) gây thương tích.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 19/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Tuấn Anh về tội Giết người. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can với Tuấn Anh.

