Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cấp 4, nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh quốc lộ 51 - TP.Bà Rịa thuộc phường Long Hương (TP.HCM).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Long Hương (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) điều tra vụ án mạng con trai sát hại mẹ và chém trọng thương chị gái.

Cụ thể, khoảng 5h30 cùng ngày, tại nhà riêng, Vũ Văn H. (34 tuổi, trú phường Long Hương) đã dùng dao tấn công mẹ ruột là bà N.T.N. (62 tuổi), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, chị gái của H. là V.T.N. (37 tuổi), ở cùng nhà, cũng bị anh ta rượt chém gây thương tích. Trong lúc gây án, H. còn chém hai con chó trong nhà, làm một con chết.

Đường vào hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi gây án, H. vứt dao xuống vườn cây gần nhà và bị lực lượng Công an phường Long Hương tiếp cận, khống chế, bắt giữ.

Theo người dân địa phương, H. chưa có vợ con, từng nghiện ma túy và đã cai nghiện trở về địa phương. Thời điểm xảy ra vụ việc, H. sống cùng mẹ và chị gái, còn người cha đi làm.

TIN MỚI: Siêu bão Ragasa hút gió gây mưa to kết hợp triều cường, TP.HCM dễ ngập nặng Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, siêu bão Ragasa lúc 7h hôm nay 22/9 được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh (Violent Typhoon) - cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, với gió duy trì 10 phút đạt 110 kts (tương đương 205 km/h), mạnh hơn một chút so với siêu bão Yagi năm 2024 (105 kts).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-vao-cuoc-vu-con-trai-sat-hai-me-chem-trong-thuong-chi-gai-o-tphcm-742474.html