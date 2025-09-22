Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM

Đời sống 22/09/2025 14:15

Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cấp 4, nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh quốc lộ 51 - TP.Bà Rịa thuộc phường Long Hương (TP.HCM).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Long Hương (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) điều tra vụ án mạng con trai sát hại mẹ và chém trọng thương chị gái.

Cụ thể, khoảng 5h30 cùng ngày, tại nhà riêng, Vũ Văn H. (34 tuổi, trú phường Long Hương) đã dùng dao tấn công mẹ ruột là bà N.T.N. (62 tuổi), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, chị gái của H. là V.T.N. (37 tuổi), ở cùng nhà, cũng bị anh ta rượt chém gây thương tích. Trong lúc gây án, H. còn chém hai con chó trong nhà, làm một con chết.

Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM - Ảnh 1
Đường vào hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi gây án, H. vứt dao xuống vườn cây gần nhà và bị lực lượng Công an phường Long Hương tiếp cận, khống chế, bắt giữ.

Theo người dân địa phương, H. chưa có vợ con, từng nghiện ma túy và đã cai nghiện trở về địa phương. Thời điểm xảy ra vụ việc, H. sống cùng mẹ và chị gái, còn người cha đi làm.

TIN MỚI: Siêu bão Ragasa hút gió gây mưa to kết hợp triều cường, TP.HCM dễ ngập nặng

TIN MỚI: Siêu bão Ragasa hút gió gây mưa to kết hợp triều cường, TP.HCM dễ ngập nặng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, siêu bão Ragasa lúc 7h hôm nay 22/9 được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh (Violent Typhoon) - cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, với gió duy trì 10 phút đạt 110 kts (tương đương 205 km/h), mạnh hơn một chút so với siêu bão Yagi năm 2024 (105 kts).

Xem thêm
Từ khóa:   con trai giết mẹ tin moi án mạng

TIN MỚI NHẤT

Bà xã Shark Bình - Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh

Bà xã Shark Bình - Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh

Hậu trường 49 phút trước
Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Từ ngày 23/9 đến 1/10, 3 con giáp có tài lộc tăng vọt, giàu có gấp bội, may mắn bùng nổ, cuộc đời no đủ

Từ ngày 23/9 đến 1/10, 3 con giáp có tài lộc tăng vọt, giàu có gấp bội, may mắn bùng nổ, cuộc đời no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày

Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp vượt trội, tài lộc thăng tiến, chẳng mấy chốc mà thăng tiến vù vù, tiền tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp vượt trội, tài lộc thăng tiến, chẳng mấy chốc mà thăng tiến vù vù, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM

Công an vào cuộc vụ con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Giữa tin đồn chia tay Bạch Kính Đình, Tống Dật phủ nhận tin đồn tiêu cực

Giữa tin đồn chia tay Bạch Kính Đình, Tống Dật phủ nhận tin đồn tiêu cực

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Đừng lầm tưởng ngày mưa là an toàn cho làn da: Bí mật về tia UV có thể khiến bạn "giật mình"!

Đừng lầm tưởng ngày mưa là an toàn cho làn da: Bí mật về tia UV có thể khiến bạn "giật mình"!

Làm đẹp 3 giờ 49 phút trước
Huỳnh Anh Tuấn trải lòng sau biến cố đột quỵ tim và não, nguy cơ tử vong đến 80%

Huỳnh Anh Tuấn trải lòng sau biến cố đột quỵ tim và não, nguy cơ tử vong đến 80%

Hậu trường 3 giờ 58 phút trước
Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Sao quốc tế 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cập nhật: Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Cập nhật: Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày

Mẹ đột ngột qua đời tại phòng trọ, bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày

TIN MỚI: Siêu bão Ragasa hút gió gây mưa to kết hợp triều cường, TP.HCM dễ ngập nặng

TIN MỚI: Siêu bão Ragasa hút gió gây mưa to kết hợp triều cường, TP.HCM dễ ngập nặng

Nóng: Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả Yagi, vào Biển Đông tối nay 22/9

Nóng: Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả Yagi, vào Biển Đông tối nay 22/9

Nữ sinh viên 22 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình 10 ngày

Nữ sinh viên 22 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình 10 ngày

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong