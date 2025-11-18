Đuổi em chồng mẹ đơn thân đi trong đêm gió rét, 3 giờ sáng chị dâu 'kinh hoàng' khi phát hiện ra sự thật

Tâm sự 18/11/2025 22:36

Em chồng tôi làm việc trong một bệnh viện, lương tháng cũng khá nhưng chưa bao giờ đóng cho tôi một đồng sinh hoạt. Thú thật tôi không tính toán, nhưng điều đó khiến tôi chạnh lòng.

Nhiều người vẫn nói chị dâu em chồng luôn nghi kỵ và ghen ghét nhau. Thú thật tôi chưa bao giờ có ý định đó với em chồng. Chỉ vì hoàn cảnh nên mới ra cớ sự này.

Chồng tôi có một cô em gái. Hai anh em mồ côi từ nhỏ nên lớn lên, chồng tôi chấp nhận thua thiệt với bạn bè để nuôi em gái nên người. Bình thường trong gia đình đầy đủ bố mẹ, nuôi một người học y đã là quá sức. Vậy mà mình chồng tôi vẫn cáng đáng mọi chuyện. Trước mặt mọi người, anh luôn tự hào về em gái, còn nói đó là thành công duy nhất của cuộc đời anh. 

Em chồng tôi làm việc trong một bệnh viện, lương tháng cũng khá nhưng chưa bao giờ đóng cho tôi một đồng sinh hoạt. Thú thật tôi không tính toán, nhưng điều đó khiến tôi chạnh lòng.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, tôi không thấy em chồng đi làm nữa. Cô ấy cứ thơ thẩn ở ngoài rồi chiều đến lại về. Biết xảy ra chuyện, tôi cố tình kéo em chồng lại hỏi. Không ngờ nghe xong, bản thân tôi cũng sốc đến mức không dám tin.

Đuổi em chồng mẹ đơn thân đi trong đêm gió rét, 3 giờ sáng chị dâu 'kinh hoàng' khi phát hiện ra sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy đã qua lại với một người đàn ông có vợ. Khi vợ người đó phát hiện, chị ta đến bệnh viện làm ầm ĩ. Sau vụ việc ấy, em chồng tôi chẳng còn mặt mũi nào để đi làm nên đã xin nghỉ. Một điều nữa là cô ấy đã có thai, thành ra bây giờ không thể đi làm ở đâu mà phải đợi sinh con mới có thể tính tiếp.

Vừa biết chuyện này, chồng tôi lấy tay đấm lên bàn đến chảy cả máu. Còn tôi thấy chồng như vậy nên cũng nặng lời với em chồng. Chị em hai bên to tiếng, thế là nửa đêm mưa gió, cô ấy bỏ đi khỏi nhà.

Tối ấy tôi nằm mãi cũng không ngủ được, chẳng biết em chồng đi chỗ nào. Thế là 3 giờ sáng, hai vợ chồng đi dọc đường xem có gặp em chồng ở đâu không. Đi qua một cái cây, chúng tôi thấy cô ấy đang ngồi gục, người ướt sũng. Thật may là không có chuyện gì, nếu không, tôi sẽ ân hận cả đời. Chồng tôi cũng suy nghĩ thông suốt và rha thứ cho em. Suy cho cùng thì dù gặp phải chuyện gì, chỉ có anh em mới ở bên chúng ta. Tôi hy vọng đừng ai giống em chồng tôi, vì một phút lỡ dở mà phải đánh đổi bằng cả tương lai và sự nghiệp.

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Trước đây tôi không hề nghĩ đến vấn đề này, nhưng rồi nhìn mọi người có con bồng bế, tôi lại thấy chạnh lòng. Ở công ty, trưởng phòng luôn quan tâm đặc biệt đến tôi. Anh thường xuyên hỏi han, quan tâm, dần dần cả hai đã nảy sinh tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Kế hoạch 'mang thai hộ' thất bại, vợ 'hoảng loạn' khi phát hiện ra người làm bố đứa bé trong bụng giúp việc không phải là chồng mình

Kế hoạch 'mang thai hộ' thất bại, vợ 'hoảng loạn' khi phát hiện ra người làm bố đứa bé trong bụng giúp việc không phải là chồng mình

Tâm sự 42 phút trước
Hai anh em chở nhau đi học không may gặp tai nạn, em gái tử vong tại chỗ

Hai anh em chở nhau đi học không may gặp tai nạn, em gái tử vong tại chỗ

Đời sống 47 phút trước
Bị rắn cắn vào tay, người đàn ông bắt con rắn sống và mang nó đến bệnh viện khiến bác sĩ sốc nặng

Bị rắn cắn vào tay, người đàn ông bắt con rắn sống và mang nó đến bệnh viện khiến bác sĩ sốc nặng

Video 57 phút trước
Bị ép rửa 10 mâm bát, dâu trẻ 'đập tan tành' để phản đối, mẹ chồng định la mắng thì 'tắt tiếng' vì một câu nói nhẹ nhàng

Bị ép rửa 10 mâm bát, dâu trẻ 'đập tan tành' để phản đối, mẹ chồng định la mắng thì 'tắt tiếng' vì một câu nói nhẹ nhàng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng 2 ngày 20/11 và 21/11, 3 con giáp đến thời hoàng kim, Hưng Thịnh rực rỡ, Phú Quý đủ đường, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Đúng 2 ngày 20/11 và 21/11, 3 con giáp đến thời hoàng kim, Hưng Thịnh rực rỡ, Phú Quý đủ đường, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Hoa hậu Thùy Tiên hối hận: 'Nếu biết sản phẩm không tốt, sẽ không bao giờ làm'

Hoa hậu Thùy Tiên hối hận: 'Nếu biết sản phẩm không tốt, sẽ không bao giờ làm'

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Người phụ nữ sốc nặng khi phát hiện một thiên thạch màu xanh lá cây bí ẩn đâm thủng mái nhà

Người phụ nữ sốc nặng khi phát hiện một thiên thạch màu xanh lá cây bí ẩn đâm thủng mái nhà

Video 1 giờ 57 phút trước
Nóng: Đề nghị phạt Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

Nóng: Đề nghị phạt Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Từ ngày mùng 1 đến mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý, giàu có Phát Tài, tiền vào như nước, càng ngày càng vượng, sống trong sung sướng

Từ ngày mùng 1 đến mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý, giàu có Phát Tài, tiền vào như nước, càng ngày càng vượng, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Năm 20/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 20/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kế hoạch 'mang thai hộ' thất bại, vợ 'hoảng loạn' khi phát hiện ra người làm bố đứa bé trong bụng giúp việc không phải là chồng mình

Kế hoạch 'mang thai hộ' thất bại, vợ 'hoảng loạn' khi phát hiện ra người làm bố đứa bé trong bụng giúp việc không phải là chồng mình

Bị ép rửa 10 mâm bát, dâu trẻ 'đập tan tành' để phản đối, mẹ chồng định la mắng thì 'tắt tiếng' vì một câu nói nhẹ nhàng

Bị ép rửa 10 mâm bát, dâu trẻ 'đập tan tành' để phản đối, mẹ chồng định la mắng thì 'tắt tiếng' vì một câu nói nhẹ nhàng

Nửa đêm thư ký gọi chồng đi 'họp khẩn', vợ bám theo, âm thầm gọi một cú điện thoại khiến chồng 'tẽn tò' đến già

Nửa đêm thư ký gọi chồng đi 'họp khẩn', vợ bám theo, âm thầm gọi một cú điện thoại khiến chồng 'tẽn tò' đến già

Bị chồng sỉ nhục bằng tên lưu trong danh bạ, vợ 'nổi điên', lập tức 'tung chiêu độc' trả đũa khiến chồng 'mất mặt

Bị chồng sỉ nhục bằng tên lưu trong danh bạ, vợ 'nổi điên', lập tức 'tung chiêu độc' trả đũa khiến chồng 'mất mặt

Cố gắng mãi vẫn chưa có con, vợ 'chết lặng' khi tìm thấy giấy phẫu thuật trong túi chồng và sự thật 'tàn nhẫn' được phơi bày

Cố gắng mãi vẫn chưa có con, vợ 'chết lặng' khi tìm thấy giấy phẫu thuật trong túi chồng và sự thật 'tàn nhẫn' được phơi bày

Bị mẹ chồng 'gài bẫy' bắt ghen vì tưởng ngoại tình, người vợ sốc nặng khi biết 'âm mưu' đằng sau sự việc

Bị mẹ chồng 'gài bẫy' bắt ghen vì tưởng ngoại tình, người vợ sốc nặng khi biết 'âm mưu' đằng sau sự việc