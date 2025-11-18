Chủ động 'nhường chồng' bằng bức thư, sáng hôm sau thấy 'kẻ thứ ba' thảm hại quỳ gối trước nhà

Tâm sự 18/11/2025 17:15

Anh đi sớm về khuya, mỗi lần chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, anh sẵn sàng đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Nhiều lần tôi chụp lại những bức ảnh đó, dự định sẽ ra tòa để làm đơn ly hôn, nhưng nhìn thấy các con vui vẻ khi ở bên bố, lòng tôi lại trùng xuống.

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt, thậm chí là đánh ghen. Nhưng khi đã thực sự sống trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được mọi người ạ. Tôi từng có gia đình đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, chồng không giàu có, thậm chí đang mang nợ nhưng anh vẫn tốt với chúng tôi. Đối với tôi, một gia đình chỉ cần như vậy, mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua.

Có điều lòng tham của đàn ông là vô đáy. Khi công việc ổn định, thu nhập hơn một số người khác, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh đi sớm về khuya, mỗi lần chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, anh sẵn sàng đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Nhiều lần tôi chụp lại những bức ảnh đó, dự định sẽ ra tòa để làm đơn ly hôn, nhưng nhìn thấy các con vui vẻ khi ở bên bố, lòng tôi lại trùng xuống.

Chủ động 'nhường chồng' bằng bức thư, sáng hôm sau thấy 'kẻ thứ ba' thảm hại quỳ gối trước nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1 tuần trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Dù trước đó, tôi đã đoán anh có người khác nhưng chuyện này đến thật không dễ dàng gì. Chỉ 2 ngày sau, tôi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng ngoại tình của chồng, đồng thời cũng có cả thông tin liên lạc của đối phương.

Lúc đầu, tôi chủ động nhắn tin cho cô ta. Cứ nghĩ cô ta sẽ biết khó mà lui, không ngờ lại lên giọng thách thức, còn bắt tôi phải ly hôn để cô ta trở thành bà chủ mới của ngôi nhà. Thật lòng mà nói, tôi không mặn mà với tài sản và tiền bạc. Vì thế, ngay ngày hôm sau, tôi in những bức ảnh bị chồng đánh của mình rồi gửi cho cô ta, kèm câu nói đồng ý nhường chồng.

Tưởng cô ta sẽ vui mừng, không ngờ sáng hôm sau khi chồng vừa đi làm, tôi ra mở cửa đã thấy bồ của chồng quỳ sụp trước nhà. Khác với vẻ thách thức trước đây, cô ta xin tôi hãy kéo chồng mình về. Nhưng tôi đâu dại như thế. Lần này, tôi sẽ làm bà mai để giúp họ đến với nhau, tôi sẽ mở mắt thật to để xem, rốt cuộc chuyện tình cảm này hạnh phúc được bao lâu. Mọi người chờ bài tiếp theo của tôi nhé!

Tưởng vợ ngoại tình khi thấy ngón chân dưới gầm giường, chồng vừa nâng giường đã 'sụp đổ' và khóc nấc

Tưởng vợ ngoại tình khi thấy ngón chân dưới gầm giường, chồng vừa nâng giường đã 'sụp đổ' và khóc nấc

Ngày cưới của chúng tôi đáng lẽ sẽ rất trọn vẹn. Khi chồng tôi đang đi mời rượu ở các mâm, tôi phát hiện có một người phụ nữ nép sau bức tường. Do tò mò, tôi tiến đến hỏi bà là khách của ai. Thế rồi bà nói ngắn gọn với tôi vài câu, tự xưng là mẹ chồng rồi dúi vào tay tôi một tờ giấy ghi số điện thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư ngày 19/11, 3 con giáp có sự nghiệp vượng phát, vận may lên đỉnh, giàu có không ai cản nổi, vượng vận tình duyên

Tử vi thứ Tư ngày 19/11, 3 con giáp có sự nghiệp vượng phát, vận may lên đỉnh, giàu có không ai cản nổi, vượng vận tình duyên

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Tâm sự 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Tâm sự 42 phút trước
Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Tâm sự 57 phút trước
Qua đêm nay (18/11/2025), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, đổi đời giàu to, tài lộc đạt đỉnh, hầu bao căng chặt, sống trong sung sướng

Qua đêm nay (18/11/2025), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, đổi đời giàu to, tài lộc đạt đỉnh, hầu bao căng chặt, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ

Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Chủ động 'nhường chồng' bằng bức thư, sáng hôm sau thấy 'kẻ thứ ba' thảm hại quỳ gối trước nhà

Chủ động 'nhường chồng' bằng bức thư, sáng hôm sau thấy 'kẻ thứ ba' thảm hại quỳ gối trước nhà

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Rạng sáng ngày mai, thứ Tư (19/11/2025), 3 con giáp đón trọn nắng ban mai tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, giàu số 2 không ai số 1

Rạng sáng ngày mai, thứ Tư (19/11/2025), 3 con giáp đón trọn nắng ban mai tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, giàu số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ

Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ

Tưởng vợ ngoại tình khi thấy ngón chân dưới gầm giường, chồng vừa nâng giường đã 'sụp đổ' và khóc nấc

Tưởng vợ ngoại tình khi thấy ngón chân dưới gầm giường, chồng vừa nâng giường đã 'sụp đổ' và khóc nấc

Bị chồng chê 'tanh tưởi' mùi cá, người vợ đổ nguyên chậu cá lên người, tuyên bố một câu khiến gã chồng 'cứng họng

Bị chồng chê 'tanh tưởi' mùi cá, người vợ đổ nguyên chậu cá lên người, tuyên bố một câu khiến gã chồng 'cứng họng

Cứ nghe tiếng chó sủa là mẹ chồng 'mất tích' cả tiếng, con dâu lén theo dõi và 'sợ run người' khi phát hiện sự thật sau nhà

Cứ nghe tiếng chó sủa là mẹ chồng 'mất tích' cả tiếng, con dâu lén theo dõi và 'sợ run người' khi phát hiện sự thật sau nhà

Biết vợ mang thai con người khác, chồng 'thâm trầm' làm điều khiến vợ 'quỳ xuống' xin tha thứ và hứa báo ân trọn đời

Biết vợ mang thai con người khác, chồng 'thâm trầm' làm điều khiến vợ 'quỳ xuống' xin tha thứ và hứa báo ân trọn đời