Nóng: Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả Yagi, vào Biển Đông tối nay 22/9

Siêu bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, đang tiếp tục mạnh lên và dự kiến đi vào Biển Đông ngày 23/9.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, hồi 2h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 265km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 205 km/h, giật tới 250 km/h (trên cấp 17). Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo bão của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho hay, đến 1h ngày 23.9, vị trí tâm siêu bão ở 20,2 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, trở thành bão số 9 trên Biển Đông. Cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1h ngày 24/9, vị trí tâm bão ở 20,8 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông.

Cường độ bão cấp 16-17, giật trên cấp 17. Rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đến 1h ngày 25/9, vị trí tâm bão ở 21,2 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ cấp 14-15, giật trên cấp 17, có xu hướng suy yếu. Rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa sáng 22/9 - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, các trung tâm dự báo lớn đồng loạt dự báo siêu bão Ragasa sẽ tiến vào Vịnh Bắc Bộ trong vòng 72 giờ tới, với cường độ giảm dần nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Theo dự báo bão của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, bão cực đại cấp 17, sau giảm xuống cấp 13-14 trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ vào sáng 25.9. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo bão đạt cực đại cấp 16, hạ còn cấp 10-12 khi vào bờ biển Bắc Bộ. Trung tâm cảnh báo bão Liên hợp Mỹ (JTWC) dự báo gió giật cực đại 270 km/h, khi gần bờ biển Thái Bình còn cấp 9-11. Đài Quan sát Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) dự báo siêu bão đạt đỉnh cuối cấp 17, vào Quảng Ninh - Hải Phòng ở cấp 11-12. Dù các kịch bản có khác biệt nhỏ, các dự báo đều thống nhất rằng bão Ragasa (bão số 9) sẽ đổ bộ từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh trong ngày 25.9, với sức gió mạnh nhất cấp 11-13. Hoàn lưu bão Ragasa được dự báo gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 25 đến 28.9. Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có thể hứng gió giật cấp 13-14 ngay từ sáng 25.9, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở và triều cường. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân vùng ven biển cần nhanh chóng gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền và chuẩn bị sẵn phương án sơ tán.

