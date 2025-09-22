Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội “giết người” và tội “tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong - Ảnh 1
Bích tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo cáo trạng, bắt nguồn từ việc nợ nần tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định tự tử. Để thực hiện ý định, Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua rồi về cất giấu trong nhà. Thời gian này, Bích và chồng (anh T.), cùng gia đình chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn.

Không tìm được tiếng nói chung, Bích đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Vào đầu tháng 1/2023, thấy chồng ốm phải dùng thuốc tây uống thường xuyên. Bích đã bỏ xyanua vào thuốc tây dạng con nhộng. Sau đó, người chồng lấy uống thì phải cấp cứu với triệu chứng tê tay chân và tăng huyết áp. Nạn nhân tử vong 10 tháng sau đó. Phía gia đình nghĩ anh T. chết vì bệnh nên không nghi ngờ.

Sau đó, Bích tiếp tục mâu thuẫn với em gái ruột vì vấn đề tiền bạc vào cuối năm 2023. Không hãm hại được em gái, Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu D. (7 tuổi) là con của em gái.

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ giết người thân bằng chất độc xyanua ở Đồng Nai - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đầu tháng 1/2024, Bích đã pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D. uống khiến cháu tử vong.

Thấy vợ chồng anh trai ruột hay để ý chuyện đời tư của mình, Bích đã đầu độc cháu N. (12 tuổi, con trai của anh ruột Bích) vào cuối tháng 5-2024 và sau đó cháu bé đã tử vong.

1 tháng sau đó, Bích tiếp tục đầu độc cháu T. (19 tuổi, con của anh trai Bích) khiến cháu T. bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu. 

Trong quá trình điều trị cấp cứu, bác sĩ thấy dạ dày cháu T. có chất độc xyanua nên thông báo với gia đình. Cha mẹ cháu T. đã trình báo công an, Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan tố tụng nhận thấy vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự vô cảm, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử.

Sáng 21/9, lãnh đạo xã Yên Định (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận rằng cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện trong bao tải dưới mương nước.

