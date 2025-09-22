Sáng sớm 22/9, hàng trăm người đang tiếp tục tìm kiếm cháu T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện thi thể cháu nổi lên trong ao nước gần nhà.

Trong thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Trung Lộc cho biết sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã phát hiện thi thể bé T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú tại xóm 5) dưới ao nước, cách nhà vài trăm mét.

Lãnh đạo xã cho biết, xã gia đình bé gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau sự việc, người mẹ ngã quỵ trong đau đớn bởi hôm nay cũng đúng 4 năm ngày mất của chị gái bé A.

“Gia đình nạn nhân có 4 người con, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Cách đây 4 năm, một người con gái đã tử vong do đuối nước. Đau xót thay, đúng ngày giỗ của người chị, gia đình lại phát hiện thi thể người em cũng tử vong vì đuối nước”, lãnh đạo xã Trung Lộc chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo xã Trung Lộc, ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé gái xấu số.

Điều kỳ diệu đã không xảy ra với cháu bé 18 tháng tuổi, người dân phát hiện thi thể cháu dưới ao nước - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trong thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 21/9, cháu A chơi trước cổng nhà ở xóm 5, xã Trung Lộc (tức xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cũ). 15 phút sau, gia đình không thấy cháu đâu và đã tìm kiếm nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Gia đình đã báo công an.

Ngay trong đêm hàng trăm người dân cùng công an đã và đi tìm kiếm cháu A khắp nơi.

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ sập trụ cổng sắt trường học khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-gio-con-gai-me-nga-quy-khi-tim-thay-thi-the-con-ut-18-thang-duoi-ao-nuoc-742433.html