Nóng: Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Đời sống 22/09/2025 05:10

Tối 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Phước Thành khiến ba mẹ con tử vong.

Theo thông tin từ VOV, tối 21/9, liên quan vụ "3 mẹ con thiệt mạng khi ô tô húc xe máy văng vào lô cao su tại TP.HCM", Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra. 

Công an TP.HCM xác định có dấu hiệu tội phạm "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" sau khi tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường. 

Đây là vụ tai nạn đau lòng khi 3 người, gồm người mẹ và hai con nhỏ bị tông tử vong.

Nóng: Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Lãnh đạo xã Phước Thành đến thăm, động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: VOV

Danh tính người tử vong là bà Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TP.HCM) và 2 con trai Nguyễn Hoàng L. (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T. (2 tuổi).

Người tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn là Nguyễn Đức T. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành, TP.HCM), cũng bị thương nặng sau vụ tai nạn đã được nhập viện cấp cứu.

Nóng: Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM - Ảnh 2
Ô tô biến dạng sau khi va chạm với xe máy khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn xảy ra vào tối 20/9 tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Lâm Phú, xã Phước Thành, TP.HCM (trước đây là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Bà V. lái xe máy chở theo hai con trai thì xảy ra tai nạn với ô tô của tài xế T..

Xe máy của ba mẹ con bị hất văng vào bìa vườn cao su, khiến bà V. và con trai 6 tuổi tử vong tại chỗ. Con trai 2 tuổi của bà V. được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. 

Tại hiện trường vụ tai nạn, cả xe máy và ô tô đều biến dạng. Ô tô cũng vỡ móp ở phần đầu xe, nằm giữa những cây cao su. 

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. 

Thương tâm: Hai anh em ruột tử vong dưới mương nước ở TP.HCM

Thương tâm: Hai anh em ruột tử vong dưới mương nước ở TP.HCM

Ngày 21/9, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Đời sống 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Phát hiện hơn 16.000 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại Hà Nội

Phát hiện hơn 16.000 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại Hà Nội

Thương tâm: Hai anh em ruột tử vong dưới mương nước ở TP.HCM

Thương tâm: Hai anh em ruột tử vong dưới mương nước ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ của tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Lời khai bất ngờ của tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Người mẹ nghèo ngã quỵ khi nghe tin con trai mất tích dưới kênh sâu

Người mẹ nghèo ngã quỵ khi nghe tin con trai mất tích dưới kênh sâu

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án