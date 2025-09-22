Tối 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Phước Thành khiến ba mẹ con tử vong.

Theo thông tin từ VOV, tối 21/9, liên quan vụ "3 mẹ con thiệt mạng khi ô tô húc xe máy văng vào lô cao su tại TP.HCM", Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra.

Công an TP.HCM xác định có dấu hiệu tội phạm "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" sau khi tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường.

Đây là vụ tai nạn đau lòng khi 3 người, gồm người mẹ và hai con nhỏ bị tông tử vong.

Lãnh đạo xã Phước Thành đến thăm, động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: VOV

Danh tính người tử vong là bà Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TP.HCM) và 2 con trai Nguyễn Hoàng L. (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T. (2 tuổi).

Người tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn là Nguyễn Đức T. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành, TP.HCM), cũng bị thương nặng sau vụ tai nạn đã được nhập viện cấp cứu.

Ô tô biến dạng sau khi va chạm với xe máy khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn xảy ra vào tối 20/9 tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Lâm Phú, xã Phước Thành, TP.HCM (trước đây là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Bà V. lái xe máy chở theo hai con trai thì xảy ra tai nạn với ô tô của tài xế T..

Xe máy của ba mẹ con bị hất văng vào bìa vườn cao su, khiến bà V. và con trai 6 tuổi tử vong tại chỗ. Con trai 2 tuổi của bà V. được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Tại hiện trường vụ tai nạn, cả xe máy và ô tô đều biến dạng. Ô tô cũng vỡ móp ở phần đầu xe, nằm giữa những cây cao su.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

