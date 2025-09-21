Lời khai bất ngờ của tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Đời sống 21/09/2025 14:29

Ngày 21/9, Vương (ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 21/9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hùng Vương (49 tuổi, ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cụ thể, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 17/9, ông Vương điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. 

Khi đến Km 1760+700 đường Hồ Chí Minh (đoạn quan xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) thì xe tải tông vào xe máy do ông Nguyễn Anh T. (45 tuổi) điều khiển chở anh Nguyễn Văn Th. (39 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Cú tông mạnh khiến anh Th. tử vong tại chỗ, ông T. bị thương nặng.

Lời khai bất ngờ của tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Bắt khẩn cấp ông Võ Hùng Vương để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, tài xế Vương khai nhận, sau khi xảy ra tai nạn đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50 m. Sau khi xuống kiểm tra xe thì thấy đông người tại hiện trường nên lo sợ rồi bỏ đi, không cứu giúp người bị nạn.

Người mẹ nghèo ngã quỵ khi nghe tin con trai mất tích dưới kênh sâu

Người mẹ nghèo ngã quỵ khi nghe tin con trai mất tích dưới kênh sâu

Ngày 21/9, lực lượng chức năng xã Hóc Môn (TPHCM) vẫn đang khẩn trương tìm kiếm em N.P.T.L. (16 tuổi, học lớp 9 Trường THCS Tô Ký) mất tích dưới kênh Xáng.

Xem thêm
Từ khóa:   gây tai nạn rồi bỏ trốn tin moi tai nạn giao thông

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo ngã quỵ khi nghe tin con trai mất tích dưới kênh sâu

Người mẹ nghèo ngã quỵ khi nghe tin con trai mất tích dưới kênh sâu

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy

Ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy

Nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ

Nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ