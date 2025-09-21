Ngày 21/9, Vương (ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 21/9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hùng Vương (49 tuổi, ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cụ thể, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 17/9, ông Vương điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi đến Km 1760+700 đường Hồ Chí Minh (đoạn quan xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) thì xe tải tông vào xe máy do ông Nguyễn Anh T. (45 tuổi) điều khiển chở anh Nguyễn Văn Th. (39 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Cú tông mạnh khiến anh Th. tử vong tại chỗ, ông T. bị thương nặng.

Bắt khẩn cấp ông Võ Hùng Vương để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, tài xế Vương khai nhận, sau khi xảy ra tai nạn đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50 m. Sau khi xuống kiểm tra xe thì thấy đông người tại hiện trường nên lo sợ rồi bỏ đi, không cứu giúp người bị nạn.

