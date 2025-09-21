Ngày 21/9, đại diện lãnh đạo xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu T.Q.A (8 tuổi, trú tại thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 20/9, sau khi không thấy cháu TQA về nhà, ông TVC (cha ruột cháu A) cùng người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ông C đã báo tin lên xã.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân bé A phát hiện bé trong bao tải ở dưới mương nước thuộc thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay thuộc xã Yên Định). Lúc này, bé A đã tử vong. Theo lãnh đạo xã, vị trí mương nước khá gần nhà nạn nhân.

Ngay sau đó, Công an xã Yên Định phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.

Bé gái 8 tuổi là nạn nhân trong vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Hoạch Thôn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo người Lao Động, Cháu bé 8 tuổi bị sát hại là con nhà ông chú, còn người anh (học lớp 8; khoảng 13-14 tuổi) là con nhà ông bác. "Hôm qua (ngày 20/9) bố mẹ cháu bé có đi gặt lúa nên đem bé gái sang nhà anh trai gửi và giao cho đứa cháu lớp 8 trông coi. Ở nhà, anh em mâu thuẫn tranh nhau đồ chơi nên xảy ra sự việc trên"- vị lãnh đạo xã Yên Định cho biết.

Về thông tin sau khi sát hại bé gái, người anh đã cho vào bao tải đưa đi giấu. Vị lãnh đạo xã Yên Định khẳng định đó là thông tin đúng sự thật.

"Sau khi sự việc xảy ra người anh có vào bao tải đưa ra góc vườn giấu. Khi phát hiện thi thể, cháu đã nhận. Danh tính cũng như chi tiết về vụ việc, công an sẽ có thông tin cụ thể"- đại diện lãnh đạo xã Yên Định xã cho hay.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ, điều tra, xác định nguyên nhân.

Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ Bảy thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng sau khi một chiếc ô tô va chạm với một chiếc xe tải chở cát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-be-gai-8-tuoi-trong-bao-tai-duoi-muong-nuoc-danh-tinh-bat-ngo-cua-ke-gay-an-742366.html