Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Đời sống 21/09/2025 11:41

Ngày 21/9, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy làm 3 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyễn Đức Thanh Nam là tài xế lái ô tô tông xe máy văng vào rừng cao su tại ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM, khiến 3 mẹ con tử vong mà Dân trí đã đưa tin.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân ban đầu do Nam lái ô tô từ đường nhánh ra đường chính, nhưng không nhường đường cho xe máy đang lưu thông trên đường chính. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nam là 50mg/100ml. Người này đã nhậu trước đó, đang lái xe về nhà ở ấp 2, xã Phước Thành thì gây tai nạn.

Nguyễn Đức Thanh Nam cũng bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Xe máy biến dạng sau tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TPHCM) lái xe máy biển số 61F1-031.xx chở theo 2 con trai N.H.L. (6 tuổi) và N.T.T. (2 tuổi), lưu thông trên đường DH 507 theo hướng từ đường ĐT 741 vào xã An Linh của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ.

Khi ba mẹ con đến giao lộ với đường Lâm Phú, xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-127.xx do Nguyễn Đức Thanh Nam cầm lái, lưu thông từ trong đường Tân Phú ra DH 507.

Vụ va chạm làm chiếc xe máy và 3 mẹ con chị V. văng vào rừng cao su ven đường.

Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện các nạn nhân nằm la liệt ở hiện trường, hai phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị V. và L. tử vong tại chỗ, T. và Nam bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng T. cũng không qua khỏi.

