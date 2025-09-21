Nửa đêm 'hóa trang' đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiên (SN 1998) và Nguyễn Văn Đề (SN 1995, cùng trú tại xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó lúc 9h ngày 16/9, Công an xã Trà My, thành phố Đà Nẵng, tiếp nhận tin báo của chị T.T.P. (SN 1993, trú tại thôn Đồng Trường, xã Trà My) về việc khoảng 2h sáng cùng ngày, có kẻ gian đột nhập vào tiệm áo cưới P.L. do chị làm chủ (nằm trên đường Hùng Vương, xã Trà My), lấy trộm tài sản tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Nửa đêm 'hóa trang' đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền - Ảnh 1
Đối tượng Trần Văn Tiên - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay sau nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng trinh sát phối hợp Công an xã Trà My, truy xét đối tượng gây án.

Qua trích xuất camera tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận một đối tượng nam mặc áo chống nắng nữ màu đen, quần jean đen, đội mũ len, đeo khẩu trang, điều khiển xe máy đột nhập vào cửa hàng áo cưới trộm cắp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiên, là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Nửa đêm 'hóa trang' đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền - Ảnh 2
Nghi phạm Nguyễn Văn Đệ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cơ quan công an, dù Tiên và bị hại là chị em ruột. Trước đó tối 15/9, trong lúc ăn nhậu, giữa Tiên và chị gái nảy sinh mâu thuẫn. Do bị chị P. la mắng nên Tiên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị mình.   

Qua mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ trước đó ngày 12/9, Tiên cùng với Nguyễn Văn Đệ đã dùng xà beng cạy phá két sắt của một người dân khác, lấy trộm vàng với tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng.  

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật. 

Một vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP.HCM) khiến hàng trăm cư dân sơ tán trong đêm.

