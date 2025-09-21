Khuya 20/9, lực lượng chức năng thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã phối hợp với Công an xã Phước Thành, các đơn vị liên quan tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm 3 mẹ con tử vong.
Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TPHCM) lái xe máy biển số 61F1-031.xx chở theo 2 con trai N.H.L. (6 tuổi) và N.T.T. (2 tuổi), lưu thông trên đường DH 507 theo hướng từ đường ĐT 741 vào xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ.
Khi ba mẹ con đến điểm giao với đường Lâm Phú, ấp 1, xã Phước Thành, xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-127.xx do anh N.Đ.T.N. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành) cầm lái, lưu thông từ trong đường Lâm Phú ra đường DH 507.
Vụ va chạm làm chiếc xe máy và 3 mẹ con chị V. văng vào rừng cao su ven đường.
Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện các nạn nhân nằm la liệt ở hiện trường, hai phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng.
Theo thông tin từ VietNamNet, hậu quả vụ tai nạn làm chị V. và L. tử vong tại chỗ, T. và tài xế ô tô được đưa đi cấp cứu, nhưng T. không qua khỏi.
Công an TPHCM đã đến hiện trường phối hợp cùng Công an xã Phước Thành xác minh, điều tra vụ tai nạn. Đến gần sáng nay, hiện trường mới được xử lý xong.
Được biết, chị V. chở 2 con đi thăm bà ngoại, khi ba mẹ con đang trên đường quay về đã gặp tai nạn thương tâm.