Ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy

Khoảng 16h ngày 20/9, tại cây xăng Mai Dịch 1, phường Phú Diễn, ôtô Mercedes đang lùi vào đổ xăng thì bỗng tăng ga, húc đổ cột bơm.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy sau khi một ô tô lùi làm đổ trụ bơm xăng.

Cây xăng hoạt động bình thường vào sáng ngày 21/9 - Ảnh: VietNamNet

Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô hiệu Mercedes, biển số Hà Nội, bất ngờ lùi nhanh và va trúng trụ bơm xăng. Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ xuống, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) đang chờ tiếp nhiên liệu.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bén vào hai xe máy. Nam nhân viên cây xăng bị trụ bơm đè trúng cố vùng vẫy thoát ra ngoài. Ngay sau đó, các nhân viên tại cửa hàng đã sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để khống chế đám cháy.

Một nhân viên làm việc tại cây xăng cho biết, người đồng nghiệp gặp nạn đã kịp thời chạy thoát và không bị thương.

Trụ bơm xăng cùng 2 xe máy bốc cháy ngùn ngụt sau vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến sáng 21/9, hoạt động tại cửa hàng xăng dầu nói trên đã trở lại bình thường. Trụ bơm gặp sự cố đã được bọc lại và đặt rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.

Hiện, Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

