Ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy

Đời sống 21/09/2025 10:21

Khoảng 16h ngày 20/9, tại cây xăng Mai Dịch 1, phường Phú Diễn, ôtô Mercedes đang lùi vào đổ xăng thì bỗng tăng ga, húc đổ cột bơm.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy sau khi một ô tô lùi làm đổ trụ bơm xăng.

Ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 1Ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 2
Cây xăng hoạt động bình thường vào sáng ngày 21/9 - Ảnh: VietNamNet

Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô hiệu Mercedes, biển số Hà Nội, bất ngờ lùi nhanh và va trúng trụ bơm xăng. Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ xuống, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) đang chờ tiếp nhiên liệu.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bén vào hai xe máy. Nam nhân viên cây xăng bị trụ bơm đè trúng cố vùng vẫy thoát ra ngoài. Ngay sau đó, các nhân viên tại cửa hàng đã sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để khống chế đám cháy.

Một nhân viên làm việc tại cây xăng cho biết, người đồng nghiệp gặp nạn đã kịp thời chạy thoát và không bị thương.

 

Ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 3
Trụ bơm xăng cùng 2 xe máy bốc cháy ngùn ngụt sau vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến sáng 21/9, hoạt động tại cửa hàng xăng dầu nói trên đã trở lại bình thường. Trụ bơm gặp sự cố đã được bọc lại và đặt rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.

Hiện, Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ

Nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 7h sáng 21/9, tâm bão Ragasa đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 520km về phía đông.

Xem thêm
Từ khóa:   Ô tô lùi đổ trụ bơm xăng Cháy trụ xăng tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt giữ nghi phạm siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

Bắt giữ nghi phạm siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Nhạc sĩ nổi tiếng cùng vợ con tử vong trong vụ tai nạn máy bay

Nhạc sĩ nổi tiếng cùng vợ con tử vong trong vụ tai nạn máy bay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ

Nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2025: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng trở lại nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2025: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng trở lại nhưng người mua vẫn lỗ

Nửa đêm "hóa trang" đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền

Nửa đêm "hóa trang" đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền

Ghế “tổng tài” cháy khách, quán cà phê bỗng thành điểm check-in đông nghịt

Ghế “tổng tài” cháy khách, quán cà phê bỗng thành điểm check-in đông nghịt