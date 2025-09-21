Nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h sáng nay (ngày 21/9), tâm bão Ragasa ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 600km về phía Đông. Cấu trúc mây bão đã hoàn chỉnh, hình thành mắt bão.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều khả năng Ragasa sẽ là siêu bão đầu tiên ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2025. Đường đi của bão Ragasa còn tương đối phức tạp, các dự báo quốc tế còn tương đối khác nhau.

Hiện có dự báo cho rằng, khi tiến gần kinh tuyến 120, bão sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Với kịch bản này, bão ít tác động đến Việt Nam nhất.

Xác suất cao nhất là bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông ngày 23/9, trở thành cơn bão số 9, và có hai kịch bản xảy ra.

Thứ nhất, bão đi vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) sau đó tác động đến đất liền nước ta. Với kịch bản này, cường độ bão sẽ giảm đáng kể.

Thứ hai, kịch bản xấu nhất, là khi vào Biển Đông bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, tiến vào đất liền Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Dù cường độ bão lúc này có thể suy yếu sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), song vẫn ảnh hưởng rất mạnh.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Ragasa lúc 7h sáng 21/9 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25km/h, cường độ có khả năng giảm

Đến 7h sáng 24/9, tâm bão ở trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão lúc này mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng tây tây nam, đi qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và vào vịnh Bắc Bộ

Đến 7h sáng 25/9, tâm bão ở trên khu vực phía đông bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão lúc này mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng tây tây nam, hưởng về ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 7h sáng 26/9, tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12.

Từ ngày 22/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn) đối với khu vực bắc Biển Đông.