3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 22:45

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp.

Tuổi Thìn

Thiên Tài trợ vận, người tuổi Thìn có thể thu được một khoản bộn tiền. Đặc biệt, nếu bạn đã chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái thì đây là lúc bạn hưởng thành quả thuộc về mình. Thậm chí, một số người có cơ hội phát tài bất ngờ vào ngày hôm nay nếu tham gia xổ số, bốc thăm trúng thưởng.

Do đó, cuộc sống của người tuổi Thìn sẽ ngày có nhiều diễn biến tích cực. Đây là khoảng thời gian để con giáp may mắn này thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc.

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi còn độc thân biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về. Con giáp này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương. Sự chân thành của bạn ắt hẳn sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động.

 

Chính Tài phù trợ, chuyện tài lộc cũng có những điểm sáng đáng mừng. Bạn chăm chỉ suốt thời gian qua nên hiển nhiên sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng công sức. Cấp trên sẵn sàng truyền thêm động lực và nhiệt huyết cho bạn.

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được Thần Tài độ mạng làm việc gì cũng rất viên mãn, hanh thông. Đặc biệt, với nhưng người đang làm ăn buôn bán thì đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Nhờ đó, cuộc sống của những người tuổi Mão cũng trở nên viên mãn, hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào.

Chuyện tình cảm, con giáp này không biết tiết chế cảm xúc của mình, khiến cho đối phương cảm thấy ngạt thở trong chính mối quan hệ hiện tại. Bản mệnh hãy để cho người ấy có khoảng thời gian và không gian cho riêng mình nhé.

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 7h sáng hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 7h sáng ngày hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 7h sáng ngày hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh